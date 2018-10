Premier League: Manchester United e West Ham anulam-se

O Manchester United não conseguiu vencer o West Ham em jogo da 15.ª jornada da Premier League, perdendo assim a possibilidade clamorosa de ultrapassar o rival Manchester City na classificação, após o enorme tropeção dos «Citizens» diante do Stoke City (2-0). Num jogo morno e sem motivos para excitação, o United ficou aquém das exigências e voltou a decepcionar.

O resultado acabou por acusar um 0-0 devido às poucas oportunidades criadas por ambas as equipas; ainda assim, foram os «Hammers» os mais afoitos, tendo levado a bola a beijar o poste de David De Gea por duas vezes, através de Mauro Zárate e depois, após desconcentração do «keeper» espanhol. A pontaria de Zárate continuou desafinada e o avançado voltou a falhoar o golo, isolado, a passe de Carroll.

Do lado do Manchester United, a melhor ocasião sucedeu-se após uma boa jogada coelctiva que terminou com o belga Marouane Fellaini e rematar, já na pequena área, sendo o remate bloqueado por uma excelente defesa do outro guarda-redes espanhol em campo, Adrián. Registou-se assim o quinto empate a zeros da formação treinada por Louis Van Gaal nas últimas nove partidas disputadas em Old Trafford. No resto da jornada destaque para o Leicester de Claudio Ranieri que ascendeu à liderança da prova depois de vencer na deslocação ao reduto do Swansea por 3-0.

Resultados 15.ª jornada

Sábado

Stoke – Manchester City, 2-0

Arnautovic (7, 15)

Arsenal – Sunderland, 3-1

Campbell (33), Giroud (63), Ramsey (90+3); Giroud (45, ag)

Manchester United – West Ham, 0-0

Southampton – Aston Villa, 1-1

Romeu (73); Lescott (44)

Swansea – Leicester, 0-3

Mahrez (5, 22, 68)

Watford – Norwich, 2-0

Deeney (30, gp), Ighalo (90)

West Brom – Tottenham, 1-1

McClean (39); Ali (15)