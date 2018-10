Liga BBVA: Santi Mina força Barcelona a perder 2 pontos em Valência

O Barcelona empatou na deslocação ao campo do Valencia 1-1, perdendo assim dois pontos para o perseguidores e rivais madrilenos, Atlético e Real Madrid - os «colchoneros» bateram o Granada e os «merengues» o Getafe. O líder da Liga BBVA deslocou-se ao reduto do Mestalla para defrontar o clube «che», que se encontra numa fase de transição técnica: Nuno Espírito Santo deixou o clube e Gary Neville foi apontado como seu sucessor, tendo estreia marcada para o encontro frente ao Lyon.

Luis Suárez abriu o marcador já na segunda parte (59 minutos) numa grande jogada individual criada a partir lado esquerdo até ao lado direito do Valencia; o jovem extremo Santi Mina (ex-Celta de Vigo) igualou o resultado num remate possante aos 86 minutos, anulando a festa catalã. Com o empate, o Barcelona continua na liderança da La Liga, mas apenas com mais dois pontos do que o Atlético Madrid.

Luis Enrique, treinador do Barcelona, ficou satisfeito com a prestação dos seus jogadores, apesar de ter perdido terreno para os perseguidores: «Não tenho nada a apontar aos seus jogadores. Fizemos um jogo muito completo num campo difícil. O futebol não nos recompensou por todo o esforço que colocámos hoje».