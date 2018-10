Rodopio de treinadores em Tondela: após saída de Rui Bento, segue-se Petit

Muitas vezes culpam-se os treinadores pelos maus resultados, mas, será que este Tondela tem ainda salvação possível? À passagem da 12ª jornada do campeonato nacional, a formação de Tondela segue no último lugar da tabela, com apenas 5 pontos somados. Apenas uma vitória, dois empates e nove derrotas, um registo desastroso da equipa que subiu esta temporada ao maior escalão do futebol português.

De recordar que, no início desta temporada, o treinador dos viseenses era Vítor Paneira; este não aguentou muito tempo, devido aos maus resultados. Seguiu-se Rui Bento, que aguentou pouco mais de 2 meses ao comando do actual lanterna vermelha, tendo sido demitido durante a passada Terça-feira (dia 8 Dezembro).

O anúncio da contratação de Petit para o comando técnico surgiu pouco depois. O ex-treinador do Boavista estava há cerca de duas semanas sem clube, depois de se ter afastado do comando dos axadrezados. Juntamente com Petit, segue também a sua equipa técnica composta por José Vilaça, Nuno Pinto, Paulo Silva e Pedro Pereira.