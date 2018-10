Crise técnica no Dragão: Julen Lopetegui coloca lugar à disposição

Segundo lugar do campeonato. Eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões a juntar ao forte investimento na equipa. Qualidade de jogo sem deslumbrar e muitas, muitas críticas dos adeptos portistas. Estes são os pontos-chave que levam Julen Lopetegui colocar o seu lugar à disposição como técnico azul e branco.

A decisão está agora em Pinto da Costa e a sua direcção que estuda todos os cenários possíveis sendo que a permanência do treinador basco, face todas as conjunturas, será sempre em modo corda bamba. Após o elevadíssimo investimento na equipa principal, a eliminação precoce na Liga Milionária representa um 'rombo' na estrutura financeira que dificilmente será gerido de forma passiva pelos parceiros do FC Porto. Não menos importante, a ira demonstrada pelos adeptos da Invicta no regresso de Londres, fazendo sentir claramente o desagrado e vontade de ruptura com o técnico basco.