Resultado Vitória Setúbal 2-4 Benfica na Liga NOS 2015

A equipa de Quim Machado apareceu melhor na segunda parte a nível ofensivo, mas os erros na defesa pagaram-se caros. Quanto ao Benfica soma 27 pontos e a meio da próxima semana irá acertar o calendário na visita ao União da Madeira. Já o Vitória recebe o Rio Ave em partida da Taça de Portugal.

As águias ganham no Bonfim aproveitando os muitos erros da defensiva sadina e do seu guarda-redes, acabando por ter alguma felicidade nos momentos do terceiro e quarto golo, quando o Vitória estava melhor no jogo.

FINAL DO JOGO O BENFICA VENCE POR 2-4 O VITÓRIA SETÚBAL!

90+2' Cartão amarelo para Samaris por rasteirar Dani.

90+1' Remate de Jiménez para as mãos de Ricardo.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' GOOOLLLOOO DO VITÓRIA SETÚBAL!!! Vasco Costa atira de fora da área e Suk dentro da mesma desvia para o fundo das redes.

85' Substituição no Benfica saiu Mitroglou e entra Jiménez.

84' Alteração no Vitória Setúbal saiu André Claro e entra Dani.

80' Substituição no Benfica saiu Renato Sanches e entra Fejsa.

79' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Lance confuso na área sadina a bola sobra para Mitroglou que atira ao poste, a bola bate nas pernas de Ricardo, de novo no poste e entra.

76' Remate de Frederico Venâncio desviado por Júlio César.

74' Remate de Vasco Costa com a bola a embater na rede lateral.

70' André Horta em zona frontal atira por cima.

69' Substituição no Benfica saiu Jonas e entra Djuricic.

68' Alteração no Vitória Setúbal saiu Arnold e entra Costinha.

64' Cartão amarelo para André Almeida por simulação de grande penalidade.

59' Cartão amarelo para Eliseu por rasteirar Frederico Venâncio.

58' GOOOLLLOOO DO VITÓRIA SETÚBAL!!! Suk entra na área pela direita, remata rasteiro a bola passa por baixo de Júlio César e bate no poste, sobrando para Vasco Costa que só tem de empurrar.

55' Remate de Gonçalo Guedes por cima da baliza.

54' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Jonas toca de cabeça e Mitroglou fica sozinho frente a Ricardo e atira para dentro das redes.

53' Cabeceamento de Willian Alves ao lado da baliza.

48' Jonas isolado não consegue passar Ricardo e acaba por atrasar para Mitroglou, que atira fraco para as mãos do guarda-redes. Tudo começa num erro enorme de Rúben Semedo.

Alteração no Vitória Setúbal ao intervalo saiu Ruca e entra Vasco Costa.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O BENFICA!

A formação de Quim Machado vai ter de fazer muito mais no segundo tempo se ainda quiser sair com um resultado positivo, já o Benfica irá procurar aumentar a vantagem.

Em quatro minutos Pizzi e Jonas marcaram com Ricardo e a defesa sadina com muitas culpas no cartório. De resto o Vitória ainda não criou verdadeiro perigo para Júlio César.

Aceita-se a vantagem encarnada ao intervalo visto ter sido a equipa que mais atacou, apesar de não ter criado ocasiões flagrantes de golo.

INTERVALO DO JOGO O BENFICA VENCE POR 0-2 O VITÓRIA SETÚBAL!

44' Cartão amarelo para Nuno Pinto por derrubar Renato Sanches.

39' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Centro de André Almeida os centrais do Vitória ficam a olhar e Jonas tem de se baixar para marcar de cabeça.

35' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Pizzi na área remata a bola passa por baixo da mão de Ricardo e entra na baliza.

32' Cartão amarelo para Lisandro por rasteirar Suk.

30' Mais um livre lateral a favor do Benfica com Eliseu atirar por cima da baliza.

28' Livre indirecto batido por Jonas por cima da barra.

26' Remate de André Claro por cima da baliza.

25' Suk atira de fora da área com a bola embater em Jardel e a sair pela linha final.

21' Na sequência do canto Mitroglou atira ao lado.

20' Livre de Pizzi e na área Lisandro atira de cabeça, mas Ricardo a voar e com a luva direita defende para canto.

16' Remate fraco de Jonas para as mãos de Ricardo.

10' Primeiros dez minutos de jogo com um ritmo muito elevado das duas equipas, mas ainda sem nenhuma delas assumir o controlo das operações.

7' Remate em zona frontal de Jonas e Ricardo a defender para a frente.

INÍCIO DO JOGO SAIU O VITÓRIA SETÚBAL!

20:43. Entram as equipas no relvado do Bonfim.

20:35. As equipas já terminaram os exercícios de aquecimento, daqui a pouco regressam para o início do encontro.

20:25. No banco de suplentes do Vitória Setúbal vão estar Miguel Lázaro, Paulo Tavares, Costinha, Gorupec, Vasco Costa, François e Dani.

20:20. No banco de suplentes do Benfica vão sentar-se Ederson, Sílvio, Fejsa, Raúl Jiménez, Djuricic, Talisca e Carcela.

20:15. O Benfica vai jogar com Júlio César na baliza, na defesa André Almeida, Jardel, Lisandro e Eliseu, no meio-campo Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Samaris e Pizzi, no ataque Jonas e Mitroglou.

20:10. O Vitória Setúbal vai alinhar com Ricardo na baliza, a defesa com Willian Alves, Rúben Semedo, Frederico Venâncio e Nuno Pinto, no meio-campo Fábio Pacheco, André Horta e Arnold, na frente Ruca, André Claro e Suk.

20:05. Os guarda-redes das equipas já aquecem no relvado, mas ainda não existem onzes oficiais.

18:25. A grande ausência deste jogo Vitória Setúbal x Benfica é o capitão argentino das Águias Nico Gaitán, que se lesionou na partida passada, contra o Atlético Madrid. O jogador, essencial na manobra de Rui Vitória, renovou contrato esta semana e dará lugar a Jonas (como 10, em apoio a Mitroglou). Pizzi e Gonçalo Guedes serão os extremos da táctica do treinador encarnado.

17:50. O Benfica persegue, actualmente, a sua quinta vitória consecutiva no campeonato nacional. Depois do desastre caseiro frente ao Sporting (0-3), que terminou na última derrota encarnada nesta Liga NOS, as Águias embarcaram numa sucessão de quatro triunfos que permite manter a esperança na perseguição aos rivais. Desde então, o Benfica não voltou a sofrer golos na Liga.

17:35. O Vitória de Setúbal deverá actuar num 4-3-3 fortificado pelos médios Dani, Fábio Pacheco e André Horta (motivado, vindo de um golo marcado na ronda passada). O grande destaque desta formação de Quim Machado é, sem dúvida, a estrela do ataque, o sul-coreano Hyun-Jun Suk, que já leva oito golos marcados durante esta temporada, tendo bisado no jogo passado.

17:20. O Benfica deverá alinhar novamente num 4-2-3-1 com a dupla de meio campo Fejsa e Renato Sanches - o jovem da «cantera» do Seixal vem do seu melhor jogo até agora, realizado contra o Atlético de Madrid, onde foi o coração do Benfica, e deverá voltar a ser o médio mais dinâmico dos encarnados. Mitroglou deverá ser o avançado escolhido, tendo Jonas como apoio directo.

17:10. Onzes previsíveis do jogo Vitória Setúbal x Benfica:

16:55. A última vez que, nos duelos da Liga disputados no Bonfim, os sadinos roubaram pontos ao Benfica, aconteceu em 2010, quando o Vitória de Setúbal forçou as águias a um empate 1-1. A última vez que os sadinos bateram o Benfica em casa, para o campeonato, remonta ao ano de 1999. Nessa temporada 1998/1999, o Vitória de Setúbal venceu por 1-0 com um golo de Toñito.

16:45. O Benfica tem dominado, no passado recente, o Vitória de Setúbal: em partidas da Liga, no Bonfim, o Benfica segue com uma série de triunfos que se estende a cinco jogos seguidos, desde 2011 até ao presente. Nesses confrontos, o Benfica aplicou duas goleadas forasteiras de 0-5 (em 2012 e 2014) e mostrou sempre uma superioridade natural não contestada pelos sadinos.

16:30. Este será o 135º confronto entre Vitória de Setúbal e Benfica no contexto do campeonato nacional; se tivermos apenas em conta as partidas realizadas na Liga, no reduto dos sadinos, este será o 68º duelo entre ambas as formações. No contexto global, o Benfica domina com 96 vitórias contra apenas 16 triunfos do Vitória de Setúbal; em duelos no Bonfim, o Benfica tem 38 vitórias e perdeu por 14 vezes.

16:15. Nas duas últimas deslocações para a Liga, o Benfica deu boa conta de si: venceu por 0-4 o Tondela e 0-2 o SC Braga; o Vitória de Setúbal também tem um positivo registado em duelos fora de casa, vindo, inclusivamente, de uma excelente vitória por 0-3, no Restelo, sobre o Belenenses. Foi com uma expressiva vitória forasteira que os sadinos também se estrearam a vencer na Liga (0-4 sobre a Académica).

16:00. O Vitória de Setúbal tem menos derrotas neste campeonato que o Benfica (os sadinos apenas têm duas derrotas, frente a FC Porto e Marítimo), e ambas as derrotas foram registadas fora do Estádio do Bonfim. Ainda assim, o registo caseiro do Vitória de Setúbal é bastante fraco: apenas uma vitória registada no Bonfim, frente ao Estoril Praia - os sadinos não vencem em casa, na Liga, desde 2 de Outubro.

15:45. O Benfica lidera a lista de golos neste campeonato, com 27 tentos assinalados; nesta prova, o Benfica já averbou três derrotas, duas delas obtidas fora da Luz (Arouca e FC Porto) e sem sequer marcar golos (algo que também aconteceu na derrota caseira contra o rival Sporting). Nas quatro partidas da Liga disputadas fora de casa, o Benfica venceu duas e perdeu também duas vezes.

15:30. O Vitória de Setúbal segue na classificação com 18 pontos, estando a efectuar um campeonato bastante positivo nesta era de Quim Machado à frente dos destinos técnicos do clube sadino. A formação do Sado apresenta um excelente registo de golos marcados na competição: soma já 21 golos, tantos como o Sporting, actual líder do campeonato.

15:15. O Benfica desloca-se ao Bonfim para defrontar o Vitória de Setúbal tendo em mente a perseguição aos rivais Porto e Sporting; os encarnados estão proibidos de perder pontos para não se afastarem do topo da Liga NOS. Vêm de uma derrota internacional, por 1-2 contra o Atlético Madrid, derrota que, ainda assim não beliscou a passagem dos benfiquistas.

15:05. Seja bem-vindo à transmissão e em directo do jogo Vitória Setúbal x Benfica, a contar para a 13ª jornada da Liga NOS 2015/2016. Siga o minuto a minuto do Vitória Setúbal x Benfica, que terá lugar no Estádio do Bonfim, a partir das 20:45 horas,, grátis, em Vavel Portugal.