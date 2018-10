Premier League: Rivais de Manchester com sortes diferentes

O Manchester City ganhou hoje por 2-1 na recepção ao Swansea City, voltando assim às vitórias depois do desaire da jornada passada, frente ao Stoke City (2-0). O triunfo caseiro foi conseguido com golos de Wilfried Bony aos 26 minutos e, após um remate do costa-marfinense Yaya Touré, que embateu nas costas de Kelechi Iheanacho e decidiu a partida nos fatídicos 90+2 minutos; com Gomis foi o autor do único golo do Swansea, ao minuto 90 havia empatado a contenda. Vitória suada para os comandados de Manuel Pellegrini.

Sorte bem diferente para o rival dos «Citizens», o conterrâneo Manchester United, perdeu 2-1 na deslocação a Bournemouth. O recém-promovido Bournemouth, que já havia espantado a Premier League com um triunfo sobre o campeão Chelsea, conseguiu chegar ao golo exatamente na sua primeira tentativa de ataque. Em canto pela esquerda, Stanislas bateu alto e surpreendeu o espanhol De Gea, marcando um incrível tento.

O Manchester só conseguiu reagir aos 24 minutos. Em lançamento longo de Michael Carrick, Memphis Depay quase marcou. No ressalto, Marouane Fellaini conseguiu finalizar, mesmo caído, e empatou a partida. Em novo canto, o Bournemouth marcou o segundo. O golo chegou através de lance ensaiado. A defesa do United falhou e King recebeu o esférico, livre de marcação, apontado o golo da diferença. Com este resultado improvável, o Bournemouth está na 14ª posição com 16 pontos. Já o United mantém a quarta posição.

Resultados da 16ª jornada:

Norwich – Everton 1-1

Crystal Palace – Southampton 1-0

Man. City – Swansea 2-1

Sunderland – Watford 0-1

West Ham – Stoke City 0-0

Bournemouth – Man. United 2-1

Aston Villa – Arsenal (domingo, 13.30 horas)

Liverpool – West Bromwich (domingo, 16horas)

Tottenham – Newcastle (domingo, 16 horas)

Leicester – Chelsea (segunda-feira, às 20 horas)