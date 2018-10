Barcelona nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Clubes

O Barcelona vai jogar a meia-final do Campeonato Mundial de Clubes, na Quinta-feira, perante o Guangzhou Evergrande, treinado pelo experiente brasileiro Luiz Felipe Scolari e que tem como grande figura Robinho. Recordemos que o Barcelona já venceu por duas vezes esta competição (2009 e 2011) e quer a terceira pelas palavras de Andrès Iniesta.

«Queremos vencer outro título para acabar um ano espectacular, queremos fazer história», afirmou o centrocapista espanhol. Também o astro argentino Lionel Messi está confiante rumo à conquista do terceiro troféu referente ao Campeonato Mundial de Clubes: «Tem sido um ano incrível. Aquela vez que ganhámos tudo com Guardiola (em 2009) parecia irrepetível , mas cá estamos. Agora temos que procurar fazer algo inesquecível». No jogo de atribuição do quinto lugar o Club América venceu 2-1 os africanos do Mazembe, e, na outra meia-final, defrontam-se Sanfrecce Hiroshima e River Plate.