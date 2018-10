Juventus vence «derby» frente ao Torino e segue em frente na Taça

A Juventus venceu o «derby» de Turim e qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Itália. Dominante, a equipa «bianconeri» goleou o rival Torino por 4-0 em casa, com golos de Simone Zaza (28 e 51), Paulo Dybala (73) e de Paul Pogba (82). Além do sonoro triunfo em mais uma edição do Derby della Mole, a «Vecchia Signora» teve uma óptima atuação, especialmente no segundo tempo, fortalecendo a recuperação da forma que faltou no arranque da temporada.

O Torino jogou reduzido a dez unidades desde o minuto 50, por expulsão de Molinaro por acumulação de amarelos. Agora, nos quartos-de-final da prova, a Juventus pode ter a Lazio de Roma pela frente. Enquanto espera a definição de seu próximo adversário na competição, a esquadra comandada por Massimiliano Allegri prepara-se para visitar o Carpi neste Domingo, pela 17ª jornada do Campeonato Italiano, no qual ocupa actualmente a quarta posição.

Resultados da Taça de Itália:

Terça-feira

Génova - Alessandria (III), 1-2 (a.p.)

Inter - Cagliari (II), 3-0



Quarta-feira

Roma - Spezia (II), 0-0 (2-4 g.p.)

Fiorentina – Carpi, 0-1

Nápoles – Hellas Verona, 3-0

Juventus – Torino, 4-0



Quinta-feira

Lazio - Udinese

Sampdoria - Milan