Resultado União Madeira x Sporting na Liga NOS 2015 (1-0)

Os leões podem perder a liderança caso o FC Porto vença já a seguir a Académica. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continue acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Os madeirenses na única vez que foram à baliza de Rui Patrício na segunda parte marcaram por Danilo Dias. O Sporting sofre assim a primeira derrota no campeonato.

Sem saber como o União Madeira vence o Sporting, os leões dominaram e só uma enorme exibição de André Moreira que defendeu tudo, evitou o triunfo leonino.

FINAL DA PARTIDA O UNIÃO VENCE O SPORTING POR 1-0!

90+4' Substituição no União saiu Amilton e entra Breitner.

90+2' Cartão amarelo para André Moreira por demora na marcação do pontapé de baliza.

90+1' Substituição no União saiu Élio Martins e entra Tiago Ferreira.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

90' Nova defesa enorme de André Moreira a negar o golo no remate de Slimani.

89' Desvio de cabeça de Tanaka e André Moreira com mais uma grande defesa.

84' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por falta sobre Amilton.

83' Alteração no Sporting saiu Gelson Martins e entra Matheus Pereira.

81' Cabeçada de Slimani para as mãos de André Moreira.

78' Alteração no Sporting saiu Bryan Ruiz e entra Tanaka.

75' Agora é Aquilani que atira de longe por cima.

74' Remate de Montero ao lado da baliza.

73' Remate de Gelson Martins com André Moreira a defender para a frente.

71' Centro de Gelson Martins e Slimani de cabeça atira ao lado.

Sem nada o fazer prever na primeira vez que vai à baliza leonina na segunda parte o União marca. Tudo mais complicado para o Sporting.

69' GOOOLLLOOO DO UNIÃO DA MADEIRA!!! Centro de Paulinho e Danilo Dias ao segundo poste de cabeça bate Rui Patrício.

66' Cartão amarelo para Aquilani também por protestos.

65' Cartão amarelo para Gian por protestos numa falta sobre Aquilani.

62' Centro de Esgaio e Bryan Ruiz de cabeça por cima.

62' Substituição no União da Madeira saiu Jhonder Cádiz e entra Danilo Dias.

57' Canto de Bryan Ruiz e Paulo Oliveira na área atira ao lado de cabeça.

56' Alteração no Sporting saiu João Mário e entra Aquilani.

55' Outra vez Bryan Ruiz de cabeça atirar ao lado.

53' Canto de Jefferson e cabeceamento de Bryan Ruiz para as mãos de André Moreira.

50' Centro de Bryan Ruiz e Montero de cabeça atira fraco ao lado.

47' Montero a rematar cruzado mas de novo a bola a sair ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING!

Veremos se na segunda parte o Sporting consegue ter argumentos para ultrapassar a organização defensiva dos madeirenses, e se estes conseguem criar perigo para as redes leoninas.

O guarda-redes André Moreira com uma mão cheia de boas intervenções vai mantendo o nulo, com o União a defender como pode junto da sua área.

A primeira parte termina com assobios para o juiz Vasco Santos, ao não deixar marcar um canto favorável aos leões. O Sporting domina a partida e mesmo sem estar a fazer uma grande exibição, já justificava a vantagem.

INTERVALO DO JOGO EMPATE A ZERO ENTRE UNIÃO DA MADEIRA E SPORTING!

44' Que defesa de André Moreira!!! Montero domina no peito e remata de pronto na área e o guardião do União defende para canto.

43' Remate de fora da área de Adrien Silva por cima da baliza.

41' Agora é Gelson Martins de cabeça a obrigar André Moreira a dar uma palmada na bola para canto.

40' Centro de Bryan Ruiz e Slimani de cabeça atira para as mãos de André Moreira.

35' Dez minutos para o intervalo e a toada do jogo permanece com o Sporting a dominar e o União bem fechado junto da sua área.

28' Slimani isolado a entrar na área esquerda e a rematar cruzado, com a bola a sair ao lado.

23' Livre directo batido por Jefferson e André Moreira a voar defendendo para canto.

17' Centro de Montero o guarda-redes André Moreira não segura, e a bola passa perto da cabeça de Slimani.

15' Primeiros quinze minutos com o Sporting a tomar conta das operações, encostando o União no seu meio-campo por sua vez os madeirenses tentam sair em contra-ataque.

8' Agora é João Mário de longe que atira por cima da barra.

7' Responde o União por Cádiz atirar para defesa de Rui Patrício.

1' Remate de Gelson Martins por cima da baliza.

INÍCIO DO JOGO SAIU O UNIÃO MADEIRA!

18:12. Entram as três equipas no relvado, boa moldura humana nas bancadas e nevoeiro nem vê-lo.

18:00. As equipas terminam os exercícios de aquecimento, daqui a pouco vão regressar ao relvado para dar início ao desafio.

17:55. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Ewerton, João Pereira, Aquilani, William Carvalho, Matheus Pereira e Tanaka.

17:50. No banco de suplentes do União vão sentar-se Renny Vega, Tiago Ferreira, Rúben Andrade, Carlos Manuel, Breitner, Danilo Dias e Edder.

17:45. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, na defesa Jefferson, Paulo Oliveira, Naldo e Esgaio, no meio-campo João Mário, Adrien Silva, Bryan Ruiz e Gelson, no ataque Montero e Slimani.

17:40. O União Madeira vai jogar com André Moreira na baliza, a defesa com Joãozinho, Diego Galo, Paulo Monteiro e Paulinho, no meio-campo William Soares, Shehu e Gian, na frente Amilton Silva, Élio Martins e Jhonder Cádiz.

17:35. Os guarda-redes já vão aquecendo no relvado, ainda não se conhecem os onzes oficiais.

17:30. A quarenta e cinco minutos do início da partida o nevoeiro não se faz notar junto do relvado, esperemos que assim continue. para o benefício do espectáculo.

17:00. A última vez que União e Sporting mediram forças foi em 1995, numa partida jogada no antigo Estádio de Alvalade com vitória leonina por 4-0, com três golos de Iordanov e outro de Amunike.

16:30. Onzes prováveis do União Madeira x Sporting

16:00. Na lista de convocados do Sporting o grande destaque vai para a estreia de Ezequiel Schelotto. O italo-argentino que já faz parte do plantel há um mês, tem assim a hipótese de jogar pela primeira vez com a camisola verde e branca. Em sentido oposto Teo Gutiérrez com problemas físicos continua ausente.

15:30. Na antevisão do encontro Jorge Jesus sabe que não terá um adversário fácil pela frente. «Temos um jogo no qual sabemos que na Madeira, seja com que equipa fora, são difíceis. O União já deu esse indicação no último jogo contra o nosso rival. Sabemos que vai ser um jogo no qual eles vão ter qualidade na organização defensiva. Nós vamos ter de criar espaços para contrariar isso», afirmou.

15:00. Ao todo as duas equipas já se defrontaram por dez vezes em partidas do campeonato. O registo é totalmente favorável aos leões que venceram sete vezes, empatando três, ou seja o União procura ainda o primeiro triunfo diante do Sporting.

14:35. Fora de casa o Sporting, além de ostentar um excelente registo de triunfos, também mostra boas capacidades defensivas, não sofrendo golos fora de casa há quatro partidas. O União da Madeira não sofre golos em casa há dois jogos consecutivos e tentará (no décimo segundo duelo entre as duas formações) voltar a usar a estratégia que deu frutos contra o Benfica.

14:20. O parco ataque do União da Madeira apenas permitiu ao clube insular marcar em duas partidas realizadas em casa, algo que mostra a debilidade ofensiva da equipa madeirense nos duelos caseiros. A equipa de Norton de Matos é o segundo pior ataque do campeonato (apenas 7 golos apontados) e o adversário de hoje, Sporting, tem mais do triplo de golos assinados na prova (24).

14:00. Em partidas realizadas fora de Alvalade, para a Liga, a formação do Sporting tem dado óptima conta de si: nas sete deslocações até agora realizadas, o Leão apenas por uma vez cedeu pontos (0-0 no reduto do Boavista), obtendo, nas restantes seis partidas, seis vitórias que atestam a boa forma do Sporting em duelos realizados longe de Alvalade.

13:45. O Sporting, favorito para este encontro, vive um excelente momento desportivo no campeonato (vem de sete vitórias consecutivas e não cede pontos desde 26 de Setembro) mas na última partida efectuada, os Leões caíram perante a oposição caseira do SC Braga (4-3 após prolongamento), que voltou a ser o fantasma de Jorge Jesus (já na temporada passada os arsenalistas haviam eliminado o Benfica de Jesus da prova).

13:30. O União da Madeira obteve um precioso ponto contra o campeão Benfica, obrigando as Águias ao quarto jogo em branco da temporada e ao seu primeiro empate do presente campeonato. Foi o quinto empate dos insulares treinados por Norton de Matos, que permitiu somar uns parcos 11 pontos e amenizar o ambiente de cisão vivido entre o treinador e a direcção do clube.

13:20. O Sporting segue tranquilamente na liderança da Liga, tendo até aumentando a distância para o rival Benfica, que no jogo em atraso (realizado no passado dia 15) tropeçou contra o mesmo adversário que agora os Leões irão defrontar. Os encarnados esbarrararam na capacidade defensiva do União da Madeira e não foram além de um empate a zeros.

13:10. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo União Madeira x Sporting, partida referente à 14ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada a partir das 18.15 horas no Estádio da Madeira. Siga o minuto a minuto do União Madeira x Sporting,, grátis, em Vavel Portugal.