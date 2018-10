Na porta de saída de Alvalade: Carrillo tem várias propostas em estudo

O peruano André Carrillo tem propostas de vários clubes e deverá sair de Alvalade a custo zero ou mediante pagamento parco, depois das negas dadas à direcção leonina, que ainda tentou renovar o vínculo do internacional. Em declarações à rádio Unión, meio de comunicação venezuelano, o empresário do extremo peruano, Elio Casareto, referiu que Carrillo tem várias propostas: «As ofertas que ele tem são dos mercados mais importantes. Não vou negar que o Andre tem várias propostas».

No entretanto, o jogador está cada vez mais próximo do Sevilha - a imprensa espanhola continua a dar como quase certo o ingresso do peruano no Sevilha já em Janeiro sendo que, para isso, o Sporting terá algo a receber pelo passe do extremo, dado que o Carrillo só termina contrato em Junho de 2016. Mas os espanhóis, vencedores da Liga Europa, não se apresentam como os únicos interessados em Carrillo.

O Besiktas da Turquia também já estará em campo para garantir o peruano na reabertura do mercado. Também se fala no interesse de FC Porto, Galatasaray, Valencia e Bournemouth no concurso do jogador já a partir de Janeiro, sabendo-se que a venda, no arranque de 2016, nunca fará jus ao preço pretendido pelo Sporting pelo passe do peruano. Recorde-se que a 9 de Dezembro o Sporting anunciou o falhanço nas negociações para a renovação de contrato com André Carrillo. A SAD limitou-se a constatar que o processo disciplinar instaurado ao peruano prossegue e que o jogador continua «suspenso preventivamente de toda a actividade».