Chega em Janeiro e custa 1 milhão: Grimaldo reforça Benfica

A carreira do futebolista nascido em Valência até tem pontos em comum com o treinador do Porto, Julen Lopetegui, contudo, é no eterno rival de Lisboa que o jovem jogador irá actuar. Conhecido por 'Bala' em Espanha, Grimaldo terá a possibilidade de fazer explodir as suas qualidades em Portugal.

A SAD encarnada irá desembolsar um valor próximo de 1 milhão de euros para poder contar com o jovem jogador. O lateral-esquerdo do Barcelona assinará um contrato válido por quatro temporadas e meia, com mais uma de opção, ficando às ordens de Rui Vitória a partir de janeiro de 2016, mês no qual reabre o mercado de transferências de futebolistas.

O lateral está na história dos blaugrana por ter sido o mais jovem jogador (15 anos e 349 dias) a estrear-se pela a equipa B, a 4 de Setembro de 2011. Este jogador destaca-se por ser bastante rápido e dispor de uma grande capacidade física. Eusebio Sacristán, treinador que o lançou no Barcelona B, destaca a inteligência, mentalidade e técnica como as mais fortes características do jogador:

«Sempre mostrou muito atrevimento e descaramento a jogar, uma maturidade superior à idade. A inteligência que demonstra permite-lhe defender bem. Faz várias posições. Já jogou como lateral e extremo interior». Esta época realizou 17 jogos e apontou dois golos. O Barça B é 17º classificado da 2ª Divisão B, o terceiro escalão do futebol espanhol.