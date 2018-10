Benfica x Arouca: ganhar e pontuar na ordem do dia

Depois de ter recuperado e se encontrar agora na 2ª posição, apenas a 2 pontos do líder e rival Sporting, não há dúvida de que a missão de Rui Vitória e dos seus pupilos é uma: a vitória, para aproveitar da melhor forma o desaire da passada jornada do Porto e esperar ansiosamente por um deslize dos leões. O Arouca, por sua vez, fica marcado pela ambição da manutenção, prometendo este objetivo um jogo empolgante no Estádio da Luz.

Arouca x Benfica: um desaire que não se quer repetir

Na primeira volta o Benfica visitou o Arouca no Estádio Municipal de Aveiro, numa partida em que os arouquenses levaram a melhor e surpreenderam os aficionados do futebol com um golo isolado de Roberto, logo ao minuto 2, que não mais se reverteu. Desde então o Benfica de Rui Vitória já não é o mesmo, tendo melhorado animicamente e taticamente, daí que seja possível antever um jogo acessível aos encarnados. Isto, no entanto, não significa que o Arouca vá facilitar a tarefa – apresentará certamente um bloco baixo, que faz com que seja essencial às águias impor território para que possam gerir os ritmos de jogo a seu belo prazer.

Benfica: Gaitán recuperado na procura pelos 3 pontos

A principal novidade das águias prende-se com o regresso de Nico Gaitán, que já não pisa os relvados desde o dia 3 de janeiro após a partida com o Vitória de Guimarães, onde se lesionou no joelho esquerdo. Apesar de não ser certo que entre em campo, o treinador Rui Vitória assegurou que o argentino estaria na lista dos convocados, sendo para as águias um trunfo no caso de o jogo se mostrar difícil de gerir.

Renato Sanches poderá também ser uma figura importante – na probabilidade de se defrontar com um Arouca fechado, o jogo da jovem promessa será essencial para desbloquear o robusto meio-campo do Arouca. Para a frente, contudo, é uma incógnita a aposta de Rui Vitória, embora Mitroglou seja uma aposta mais provável do que Jimmenez, dado que tem sido mais eficaz ao marcar na Liga. Quanto ao resto do onze, o mais provável será que Rui Vitória mantenha a sua aposta habitual, para poder chegar ao resultado mais favorável, conforme afirmou na antevisão do jogo: “Espero uma vitória, um ambiente fantástico e uma comunhão entre jogadores e adeptos. Vai ser um jogo duro, difícil como muitos deles”.

Arouca: Objetivo da vitória motiva jogo empolgante

O Arouca, treinado por Lito Vidigal, é uma equipa muito compacta na defesa, com jogadores rápidos no contra-ataque que podem causar estragos caso o Benfica demore a resolver o jogo e a demonstrar em campo o seu favoritismo. Apesar de jogar presumivelmente com as linhas baixas e numa lógica de contra-ataque, o Arouca não será um adversário fácil para as águias, com os seus bons jogadores a demonstrarem-se autênticos quebra-cabeças para a defesa vermelha e branca. O guardião experiente ex-Porto Bracalli, o central forte e evoluído taticamente Nuno Coelho ou David Simão, das escolinhas do Benfica, autêntico motor do meio-campo, poderão ser perigosas ameaças para as águias, tal como os avançados Zequinha ou o goleador Roberto.

Apesar de motivado, depois de ter ganho ao Benfica na 2ª jornada da Liga NOS para surpresa de muitos, o Arouca tem noção de que não terá um desafio fácil, conforme explicitou o técnico na antevisão da partida: “O Benfica já não tem nada a ver com o Benfica com que nós jogámos. O Benfica tem evoluído, está diferente no campo, joga de outra forma, com outros movimentos”.

Referindo ainda que a ambição é ganhar, Lito Vidigal aproveitou a ocasião para reforçar os objetivos da sua equipa: “Estamos a acumular experiência e claro que o nosso objetivo é a manutenção. Precisamos de duas vitórias. Temos que fazer duas vitórias o mais depressa possível, porque se fizermos 30 pontos atingimos o objetivo e temos que as procurar o mais rápido possível”. A partida com o Benfica não será, certamente, exceção nesta procura.

Esta partida, que será jogada às 18:30, poderá influenciar fortemente a do Sporting, jogada cerca de duas horas depois: caso o Benfica vença e assuma a liderança temporariamente, os leões poderão sentir a pressão.