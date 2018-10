FC Porto: dragão regista pior mês desde 1972

O primeiro mês do novo ano não podia ter começado da pior forma para o FC Porto, ao ser derrotado para o campeonato em Alvalade frente ao Sporting por 2-0. Seguiu-se um empate a uma bola em casa com o Rio Ave para a mesma competição, o que levou ao despedimento de Julen Lopetegui. Foi então que Rui Barros tomou conta da equipa de forma interina, somando a equipa duas vitórias sobre o Boavista, 0-5 para a Liga e 0-1 para a Taça de Portugal, que valeu o apuramento para as meias-finais.

Veio a partida em Guimarães para o campeonato e nova derrota por 1-0, ao qual se somou novo desaire para a Taça da Liga frente ao Famalicão por 2-0, já com o novo técnico José Peseiro a observar da bancada. Na sua estreia no banco o treinador viu os dragões vencerem em casa o Marítimo por 1-0, mas na última quarta-feira voltaram a perder por 2-0 diante do Feirense para a Taça da Liga, acabando o FC Porto com três derrotas nas três partidas efectuadas nesta competição.

No total oito jogos, quatro derrotas, três vitórias e um empate, um registo assim só havia acontecido em 1970 e 1972 e no reinado de Pinto da Costa é como tal inédito, de resto só por seis vezes desde que preside à liderança do clube, os portistas tinham perdido por três num só mês. A equipa marcou o mesmo número de golos que sofreu, sete, mas com a agravante de já estar em branco há quatro desafios algo a rever com urgência por José Peseiro.