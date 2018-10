Coates no Sporting: «Estou aqui para ganhar»

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Sebastián Coates. O central uruguaio chega do Sunderland, por empréstimo, até ao final da época, sendo que os leões ficam com uma opção de compra fixada em 5 milhões de euros.

«Estou muito feliz e estou aqui para ganhar», afirmou Coates aos jornalistas presentes no aeroporto, no momento em que chegou a Portugal, adiantando, ainda, que a decisão de vir para o actual líder do campeonato português foi «fácil de tomar».

O percurso de Coates

Com 25 anos e 1,96 metros de altura, Sebastián é internacional uruguaio e começou o seu percurso no futebol europeu em 2011, altura em que ingressou nos quadros do Liverpool.

Em 2014, porém, acabou por regressar ao Nacional de Montevideo, emprestado pelo clube inglês, para ganhar ritmo competitivo, o que lhe permitiu entrar nos convocados do seu país para o Mundial 2014.

A seguir, Coates voltou a Inglaterra, mas foi novamente emprestado, desta feita ao Sunderland, durante a época 2014/15, que culminou na transferência definitiva do central para os Black Cats. Esta temporada, já tinha participado em 19 jogos pelo emblema inglês - considerando todas as competições -, mas regressa ao mundo dos empréstimos para reforçar a defesa leonina, podendo ser uma mais-valia para Jorge Jesus, no que resta desta edição da Liga NOS.