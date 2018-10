Jackson não convence Atlético Madrid

Jackson Martínez, o avançado colombiano que o Atlético Madrid contratou por 35 milhões de euros ao FC Porto está longe de ter boas exibições no seu clube atual. E os últimos dois jogos dos «colchoneros» comprovaram que cada vez tem menos espaço para convencer. Atuou apenas 14 minutos na partida do fim de semana passado, diante do Sevilha, que terminou com igualdade a zero e na passada quarta-feira nem sequer saiu do banco frente ao Celta de Vigo, num jogo que o Atlético Madrid viria a ser derrotado por 2-3, sendo eliminado da Taça do Rei. E ainda o jejum de golos pelo qual atravessa, já não marca há 10 jogos consecutivos, tendo-o feito pela última vez a 25 de outubro do ano passado.

O portal espanhol Vozpopuli revela que o técnico, Diego Simeone, já terá, inclusive, dado ordens à direção do clube para que avance para a contratação de um avançado que dê garantias de golos. No topo da lista estará Jonas, avançado brasileiro do Benfica que bem conhece o futebol espanhol, já que representou o Valência entre 2010 e 2014.