Liga BBVA: Barcelona vence e é líder

O Barcelona venceu hoje o Atlético de Madrid por 2-1 e é líder isolado com mais três pontos que o Atlético. Até entraram melhor os madridistas, que no primeiro disparo à baliza fizeram golo, quando Koke apareceu solto e colocou a bola no fundo da rede, aos 10 minutos. O Barcelona tremeu, demorou a encontrar-se, mas em oito minutos deu a volta e resolveu o jogo. Lionel Messi, servido por Jordi Alba, empatou aos 30, tendo Luis Suárez completado a cambalhota aos 38, fixando o resultado final do encontro. O internacional uruguaio tem sido uma máquina a faturar, encontrando-se no topo dos melhores marcadores da Liga Espanhola com 19 tentos, deixando para trás nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. À beira do intervalo, Filipe Luís viu vermelho direto após entrada violenta sobre Lionel Messi, o que dificultou a vida aos "colchoneros" que, até final, ainda perderam Godin, aos 65 minutos, por acumulação de amarelos.

Diego Simeone pode lamentar duas expulsões na sua equipa, mas quando vir as imagens televisivas perceberá que não tem razões para contestar o árbitro. A entrada duríssima de Filipe Luís (44 minutos) atribuiu inteira justiça à sua expulsão, e Godín (65) fez falta precipitada sobre Suárez quando já tinha um amarelo. Nada a dizer. O Atlético, apesar de fortemente limitado pelas expulsões, aguentou com solidez e manteve a dúvida no marcador até ao fim. Óliver Torres e Jackson Martinez, ambos ex-FC Porto, foram suplentes não utilizados no Atlético Madrid.

O Barcelona tem sido absolutamente demolidor na Liga BBVA, tratando-se de uma formação temível com a famosa sigla MSN (Messi, Suaréz e Neymar) que deixam qualquer defesa em pânico. Nem mesmo o Atlético de Madrid, equipa forte a defender, conseguiu manter a organização do costume para travar os atacantes contrários, sendo esta vitória do Barcelona inteiramente justa e sem contestação.

Na próxima ronda, o Barcelona viaja para defrontar o Levante, no domingo, enquanto o Atlético Madrid recebe o Eibar no sábado. A equipa catalã defronta no entanto o Valência no meio da semana para a primeira mão da meia-final da Taça do Rei.