Oficial: Montero de saída para a China, Barcos faz caminho inverso e reforça Sporting

O herói na vitória do Sporting frente à Académica, Fredy Montero, será reforço do emblema chinês Tianjin Teda. O colombiano assina contrato com os asiáticos válido por duas temporadas com mais uma de opção. Os de Alvalade recebem cerca de 5 a 7 milhões de euros e contarão ainda com o reforço argentino Hernán Barcos.

2013 a 2016: Montero deixará saudades a Portugal

O internacional colombiano chegou a Alvalade em 2013 e foi sob o comando de Leonardo Jardim que surpreendeu o futebol português. Recorde-se que Fredy Montero chegou a ter 13 golos na Liga em apenas 9 jogos. No entanto, a partir daí, o artilheiro tem apresentado alguma intermitência, sendo sempre uma arma secreta para Marco Silva e mais recentemente para Jorge Jesus. Na presente temporada Islam Slimani e Bryan Ruiz têm sido primeiras escolhas, o que deixou Montero fora das 4 linhas.

Todavia, nota de destaque para as vitórias sofridas do Sporting frente a Braga e Académica em que Montero fez o gosto ao pé sendo decisivo para a obtenção dos 3 pontos. Em 2 épocas e meia de leão ao peito o colombiano faturou por 37 ocasiões e tratava-se de um jogador querido pela massa associativa verde e branca. A SAD Leonina encaixa uma verba que estará entre os 5 e os 7 milhões ficando o Sporting com 30 por cento de uma futura transferência. Os chineses do Tianjin Teda contarão com Montero por 2 temporadas com outra de opção, e em sentido inverso chega para assinar pelo Sporting o argentino Hernán Barcos.

Hernán Barcos: será melhor que Montero?

O avançado argentino tem 31 anos e assinará contrato válido por uma temporada e meia com os leões. O artilheiro Barcos tem um faro de golo apurado mas não tem no currículo qualquer experiência num clube sonante. Na época passada o jogador apontou 15 tentos em 25 jogos na Liga chinesa e chega ao Sporting para render Montero. O atleta chegou a Lisboa esta segunda-feira para cumprir os habituais exames médicos para assinar pelos verde-e-brancos.