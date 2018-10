Jornada 20 da Liga NOS: Polémico, uma vez mais

A jornada 20 da Liga NOS foi mais uma sem grandes surpresas, esta que se viveu no passado fim-de-semana. O Vitória venceu em casa o União de Norton de Matos por uns expressivos 3-1. Arouca e Paços de Ferreira empataram a dois, enquanto o Nacional venceu o cada vez mais último Tondela. O Rio Ave, que garantiu a contratação de Hélder Postiga como reforço, venceu o Vitória de Setúbal por 2-1, bem como o Belenenses que foi à Madeira derrotar o Marítimo por 1-2. Já o Boavista empatou a zero, no Bessa, contra o Braga, deixando assim os minhotos a dez pontos do terceiro classificado, o FC Porto.

O Rio Ave venceu o Vitória de Setúbal // Foto: José Coelho/Lusa

Três grandes continuam perto uns dos outros

Sporting, Benfica e FC Porto venceram os seus jogos. O FC Porto, agora treinado por José Peseiro, veio à Amoreira vencer o Estoril por 1-3. Os canarinhos ainda se adiantaram no marcador, mas os dragões conseguiram virar o jogo, fixar o placar nos 3 tentos e assistir ainda a um clamoroso falhanço de Aboubakar, em frente à baliza. O Benfica, que já durante a semana passada havia defrontado o Moreirense em jogo para a Taça CTT, venceu por 1-4 em Moreira de Cónegos, num jogo muito tranquilo para os encarnados. A dupla Jonas-Mitroglou parece estar cada vez mais afinada e entrosada, com as dúvidas que alguns apontavam ao grego no início da época a começarem a dissipar-se. Mitroglou é um ponta de lança de grande qualidade e parece que está a conseguir demonstrar isso aos mais cépticos, que desconheciam o jogador antes do seu ingresso no clube da Luz.

Quanto ao Sporting, mais um jogo, mais uma polémica. Bruno de Carvalho ficou no camarote, após a expulsão no anterior jogo e viu desde logo uma má entrada do leão em casa. Num lance estudado, a Académica logra o primeiro tento, com as coberturas da defesa leonina a falharem na entrada da área. Ainda assim, os leões conseguiram virar o jogo e ir para o intervalo com 2-1 no marcador. Contudo, antes do 2-1, Jorge Jesus foi expulso do banco de suplentes. Na segunda parte, dá-se o lance mais polémico do jogo, amplamente discutido. Cosme Machado erra ao pressionar o seu auxiliar a mudar o fora de jogo assinalado, validando o golo aos estudantes. Ainda assim, e já com Nélson, treinador de Guarda-Redes também expulso, o Sporting deu mais uma vez a volta às adversidades, com um golo de Montero. No final da partida, as críticas de Raúl José e Octávio Machado foram evidentes.

As novas tecnologias parecem, cada vez mais, ser o caminho a seguir, para se evitar a discussão sobre matérias de arbitragens, num Futebol que se quer mais limpo e mais espectacular.