Gil Vicente X FC Porto: Dragões querem chegar ao Jamor

O Gil Vicente defronta amanhã o FC Porto que, até ao momento, não tem qualquer derrota nem golos sofridos na prova. Os ‘dragões’ venceram os 4 jogos que realizaram – Varzim, Angrense, Feirense e Boavista – e pretendem continuar esta série vencedora de jogos na Taça para assim chegarem ao Jamor. No último jogo realizado pelo FC Porto, a equipa de José Peseiro venceu o Estoril por 1-3, continuando na corrida pela liderança da Liga Portuguesa.

Do outro lado, o Gil Vicente tem 4 vitórias e 1 empate na Taça de Portugal e vem de um empate a zeros frente ao Freamunde, num jogo a contar para a 2ª Liga Nacional.

Nandinho cauteloso frente a um FC Porto em ascensão

Foto: abola.pt

Na antevisão do jogo, o treinador do Gil Vicente Nandinho mostrou-se cauteloso, pois o FC Porto é “o principal candidato a ganhar a Taça” e não acredita que Peseiro faça muitas alterações no onze inicial.

Apesar de considerar que a mudança de treinador trouxe confiança à equipa portista e que hoje é uma “equipa muito melhor”, Nandinho afirma que podem sonhar com a vitória, pois “já vimos o FC Porto perder com equipas do nosso escalão”, procurando levar a decisão da eliminatória para a 2ª mão.

Face ao castigo de Paulinho, Nandinho deverá colocar de início o ganês Yartey. Assim, o Gil Vicente deverá fazer alinhar de início Serginho, Ricardinho Miranda, Sandro Costa, Cadú, Bruno Silva, Mahamat, Alphonse, Vágner, Avto, Yartey e Nwankwo.

José Peseiro quer resolver a eliminatória já amanhã

Foto: observador.pt

O novo treinador dos ‘dragões’ promete uma equipa forte e determinada no jogo para poder decidir a eliminatória em Barcelos, afirmando que vai “escolher o melhor onze para amanhã”. Peseiro relembra que o FC Porto não vai ao Jamor há quatro anos e, por isso, “é importante vencer já amanhã”, não esquecendo a boa campanha realizada pelos ‘gilistas’ na prova, que já eliminaram já duas equipas da Liga: o Nacional e o Tondela.

Desta forma – e sem poder contar com o lesionado André André e Casillas por opção técnica – o treinador dos ‘dragões’ deverá fazer alinhar de início Helton, Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Layún, Danilo Pereira, Herrera, Rúben Neves, Brahimi, Corona e Aboubakar.

O histórico de confrontos entre Gil Vicente e FC Porto em Barcelos é favorável aos ‘dragões’, que contam com 12 vitórias contras apenas 4 dos ‘gilistas’. Afastado da final da Taça de Portugal há muito tempo, o FC Porto deverá apostar forte neste prova, que já não conta com a presença de Sporting e Benfica. Do outro lado, o Gil Vicente, que joga em casa, deverá ser uma equipa lutadora e que irá procurar o golo para poder sonhar com a final no Jamor.

A outra meia-final irá opôr o SC Braga ao Rio Ave já esta quinta-feira, o que significa que, caso se verifiquem as vitórias dos emblemas favoritos, poderemos ter na final do Jamor um sempre apaixonante FC Porto frente aos Arsenalistas.