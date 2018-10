Liga BBVA: Atlético de Madrid regressa às vitórias frente ao Eibar

O Atlético de Madrid venceu hoje o Eibar por 3-1 em jogo da 23ª jornada da liga espanhola de futebol. No Vicente Calderón, a equipa visitante inaugurou o marcador aos 46 minutos, após erro de Saúl que permitiu a Keko colocar os visitantes em vantagem. José Maria Gimenez e Saúl, ambos após assistências de Koke, aos 56 e 63 minutos, respetivamente, colocaram a formação orientada por Diego Simeone em vantagem. Os lances de bola parada foram fundamentais para a reviravolta, com Gimenez e Saúl a marcarem de cabeça após pontapés de canto. Fernando Torres, já em tempo de descontos, fechou o marcador. A formação madrilena soma 51 pontos, os mesmos do líder Barcelona, que no domingo visita o Levante, mas que mesmo assim ficará com menos um jogo disputado. No primeiro minuto de compensação Fernando Torres pôs fim a uma série de 19 jogos sem marcar e apontou o seu centésimo golo com a camisola do Atlético. O último golo de Fernando Torres tinha sido apontado a 19 de setembro do ano passado, precisamente frente ao Eibar, num encontro que o Atlético de Madrid venceu por 2-0. Em números gerais, Torres é o 11º colocado, mas está muito próximo de ultrapassar o décimo, Sergio Aguero, que atualmente joga no Manchester City, e que marcou 101 vezes pelo Atlético. O maior de todos é Luis Aragonés, com 171, uma marca difícil para o camisola nove alcançar. Fernando Torres declarou-se muito feliz por ter conseguido esta marca. “Consegui algo que ficará para sempre, porque vou estar entre os melhores goleadores da história do clube.” Entretanto Tiago já voltou a treinar, embora com pouca intensidade. Esta quinta-feira o médio português que fraturou a tíbia, no final do mês de novembro, voltou e prossegue a sua recuperação. A equipa de Simeone mantem a ambição de lutar pelo título com o Barcelona e o Real Madrid tratando-se cada vez mais de um crónico candidato a conquistar a liga BBVA.