Não foi a noite do Sporting e o erro chegou desde o onze inicial

Obrigada por terem ficado desse lado ! Até uma próxima!

A falta que Adrien e Slimani fizeram à equipa desde inicio da partida foi crucial. Os leões precisam agora de vencer por uma diferença de dois golos em Leverkusen para sonharem com os oitavos.

FINAL DO JOGO

SPORTING 0-1 BAYER LEVERKUSEN

3 minutos de compensação.

Acreditam os adeptos em Alvalade.

87'. BAYER! Bellabari no remate atira ao poste.

86'. Cruzamento de João Pereira, há procura de Slimani, a bola sobra para Ruiz que numa tentativa de cruzamento atira ao lado.

84'. Sai Jedvaj entra Hilbert.

83'. O Sporting continua a acreditar no golo.

81'. Os leões contam com pouco mais de dez minutos, contando com os descontos, para fazer o empate, mas a verdade é que a tarefa não se avizinha fácil.

79' Sai Mehmedi entra Henrichs.

76'. A quinze minutos do fim o Sporting tenta retomar o equilibrio do jogo, mas a verdade é que está a jogar com dez elementos e já conta com as 3 substituições feitas.

O Sporting termina a partida com dez elementos em campo.

74'. Vermelho para Semedo, por acumulação de amarelos por falta sobre Bellarabi.

72'. Entra Ewerton sai Coates .

71'. Ewerton vai a jogo também.

70'. Papadoupolos cabeceiou ao lado da baliza de Patrício.

69'. O Sporting começa a equilibrar a partida.

65'. Sai Brand entra Papadoupolos.

64'. Kiessling cai na grande área, manda seguir o árbitro holandês.

63'. João Mário cruzou à procura de Slimani, mas foi largo demais.

61'. Entram Slimani e Adrien, para o lugar de Teo e de Aquilani.

60'. Esteve desatento Gutierrez! Podia ter sido o golo do empate.

58'. Se não tivesse falhado o pontapé a Mehmedi, era o golo pela certa O suiço fugiu à marcação de Ruiz e atirou ao lado.

57'. Amarelo para Rúben Semedo.

56'. Grande jogada de Mané em velocidade , o português só foi parado por Tah.

54'. Face às dificuldades em campo por que está a passar o Sporting é necessária a entrada de Adrien e Slimani.

53'. O Bayer permanece no domínio da partida.

Estão 26.201 espectadores em Alvalade.

Já aquecem Slimani, Gelson e Adrien Silva.

48'. O Sporting tem tido mais dificuldades a sair a jogar este segundo tempo.

46'. Amarelo para Çalhanoglu por falta sobre João Mário.

SEGUNDA PARTE

Já regressamos, regressem connosco!

Bellarabi conta até agora com o único golo da partida. O Sporting até começou melhor a partida, mas numa altura em que os leões estavam a acreditar no golo, os alemães acabaram com as esperanças. Até ao intervalo, os verde e brancos ainda tiveram tempo para equilibrar a partida, mas ainda assim sem resultados.

INTERVALO

SPORTING 0-1 BAYER LEVERKUSEN

1 minuto de compensação

45'. O jogo está parado. Kiessling parece ter ficado magoado.

44'. Grande cruzamento de João Mário, mas Teo estava em fora de jogo uma vez mais.

41'. Valeu um corte atento de Coates ao cruzamento de Brandt para evitar que a bola chegasse a Bellarabi.

40'. O Sporting continua a procurar o empate, ainda assim tem de estar atento às saídas de contra-ataque por parte dos alemães...

35'. Teo Gutierrez tenta novamente entrar pela esquerda da área, mas a verdade é que não está a resultar. Parece desinspirado o jogador do Sporting.

34'. Melhor mais uma vez o Sporting.

33'. Grande lance de magia entre Bryan e João Mário. De trivela o extremo tenta dar a bola ao internacional português, mas corta a bola a defesa alemã...

32'. Um grande contra-ataque por parte do Sporting fez com que a bola sobrasse para Teo, sozinho, o avançado leonino tentou ganhar velocidade, foi a mais...

31'. O Sporting precisa de William Carvalho ao mais alto nível para poder furar o jogo do Bayer, caso contrário as coisas estarão complicadas para a equipa de alvalade.

30'. Amarelo para Mehmedi por falta sobre Jefferson.

Depois de um cruzamento de Jedvaj, Bellarabi entra na área e só teve de rematar para o primeiro golo da partida.

25'. GOLOOOOOOOOOOO DO LEVERKUSEN!

23'. Primeira metade da primeira parte do jogo está cumprida. O Sporting entrou bem, mas foi permitindo que o Leverkusen pudesse mandar no jogo. Entretanto o equilibrio foi reposto com a troca de posição entre Mané e Bryan Ruiz.

22'. Remate de Teo, mas muito por cima da baliza de Leno.

21'. Amarelo para Jedvaj por falta sobre Mané.

19'. Jogada bonita do Sporting acaba com um fora de jogo de Téo Gutierrez...

18'. Grande passe de William para Teo Guiterrez, o colombiano dá para Jefferson e o brasileiro num remate forte obriga a uma defesa aperta de Leno.

17'. Tentativa de cruzamento de João Mário era para Bryan Ruiz, mas cortou uma vez mais a tempo a defesa alemã, está melhor o Sporting.

16'. Fica por marcar uma falta de Wendell sobre João Mário...

15'. Primeiro quarto de hora da partida com domínio do Bayer no corredor central. O Sporting entrou muito bem, mas os alemães acabaram por conseguir mandar no jogo.

13'. Falta de João Pereira sobre Bellarabi dá livre perigoso para o Leverkusen. Na conversão Toprak atira muito perto do poste esquerdo.

11'. Mehmedi fica queixoso após um choque com Coates.

9'. O Sporting vai pressionando alto o jogo dos alemães...

7'. A equipa alemã está a querer controlar o jogo e o Sporting vai fazendo o que pode.. defender e tentar atacar.

5'. Outra vez! Desta vez foi Kiessling a rematar pouco por cima da baliza de Patrício.

5'. O remate de Brandt saiu ao lado da baliza de Patrício, mas foi perigoso...

3'. Canto batido por Aquilani cortou a defesa alemã. Os leões entraram com vontade de golos.

2'. Wendell tenta entrar pela esquerda, mas estava atento Coates.

1'. Cruzamento de Ruiz, cortou a defesa do Leverkusen.

APITO INICIAL

20:02. As equipas sobem agora ao relvado.

19:59. O Sporting irá jogar em 4x4x2, com Mané e Teo Gutierrez na frente de ataque.

19:57. Tudo pronto para o início da partida em Alvalade, muitos são os lugares vazios... está uma noite muita fria em Lisboa.

19:38. As equipas já aquecem em Alvalade.

19:27. Suplentes Bayer Leverkusen: Krešić, André Ramalho, Papadopoulos, Hilbert, Yurchenko, Frey e Henrichs.

19:25. ONZE DO BAYER LEVERKUSEN : Leno; Jedvaj, Toprak, Tah e Wendell; Hakan Çalhanoglu; Kramer e Brandt; Mehmedi Kiessling e Bellarabi.

19:12. Suplentes do Sporting: Azbe Jug, Ricardo Esgaio,Ewerton, Adrien Silva, Gelson Martins, Matheus Pereira e Slimani.

19:10. ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício; João Pereira, Coates, Ruben Semedo e Jefferson; João Mário, William Carvalho, Aquilani e Bryan Ruiz; Carlos Mané e Téo Gutierrez

17:15.O holandês Bjorn Kuipers será o juiz da partida desta noite em Alvalade. Um árbitro já bem conhecido de dois dos 3 grandes em Portugal. Em 2012/13 esteve na final no jogo entre o Benfica e o Chelsea (1-2), antes disso esteve na derrota do FC Porto frente ao Barcelona na final da Supertaça Europeia em que os azuis e brancos perderam por 2-0.

16:25. No que diz respeito a Roger Schmidt, o técnico do Bayer, diz conhecer o valor da equipa de Alvalade e que os alemães têm de estar preparados para um jogo mais difícil do que poderão estar à espera « «O Leverkusen terá de estar preparado para enfrentar o Sporting. O futebol português tem outras equipas de grande qualidade, como o Benfica e FC Porto, e temos de ter isso em conta. Faz sentido apresentar uma equipa forte e a mudança de treinador trouxe outro ímpeto ao Sporting. Vi os jogos com o Schalke e o Sporting é um adversário de topo e com espirito de vencedor».

16:20.Na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida Jorge Jesus diz que não espera facilidades, e que por isso mesmo os leões terão de estar fortes para vencer a partida «Para o Sporting eliminar esta equipa terá de estar numa qualidade muito grande. Vamos defrontar um adversário que nos vai criar problemas. E para fazer equilíbrio, temos que estar fortes. E acredito que temos capacidade para discutir esta eliminatória. Vamos defrontar um adversário com muito valor».

16:15.Para o jogo desta noite Jorge Jesus não poderá contar com André Martins, Bruno César, Paulista, Naldo e Paulo Oliveira, todos por lesão. Já Schmidt, não pode contar com o castigado Kampl e com os lesionados Chicharrito, Aránguiz, Kruse e Bender.

16:00. No que à história diz respeito, o histórico não é, de todo, favorável aos verde e brancos. Nos 4 embates realizados com o Bayer, o Sporting perdeu 3 jogos e empatou apenas 1. Jorge Jesus está disposto a mudar a história do clube lisboeta, mas a verdade é que a tarefa não vai ser fácil.

15:50. Já o Leverkusen chega ao jogo desta noite em Alvalade sem ter garantido ainda uma vitória fora de casa nas competições europeias.

15:40. Na caminhada da Europa, o caminho verde e branco foi complexo. O Sporting conseguiu garantir a passagem aos 16 avos apenas no último jogo da fase de grupos após vencer o Besiktas por 3-2 em Alvalade. Pela frente, a equipa de Alvalade terá agora o Bayer Leverkusen.

15:30. O Sporting, chega ao jogo desta quinta-feira com a confiança reforçada. A equipa de Jorge Jesus chega a Alvalade na liderança do campeonato português após ter vencido o Nacional da Madeira por 4-0.

(Foto: football archive)

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Bayer Leverkusen, partida referente à primeira mão dos dezasseis avos-de-final da UEFA Liga Europa 2015/2016 que será disputada no Estádio de Alvalade a partir das 20:05 horas. Siga o minuto a minuto do Sporting x Bayer Leverkusen , grátis, em Vavel Portugal.