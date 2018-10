21:56. Partida que termina com a vitória caseira do Leão, que desta feita, com dois golos aplicados ao Boavista, volta a liderar com contestação a Liga NOS 2015/2016 com mais três pontos que o rival Benfica. A tranquilidade chegou através de dois lances de bola parada, com Ewerton e Ruiz a darem corpo à vantagem leonina, que ficou consumada em apenas 8 minutos. Na segunda parte, valeram as boas intervenções de Patrício (e também o poste) que sustiveram a positiva reacção axadrezada na segunda parte.

Apito final

90'. Mais 3 minutos de jogo dados pelo árbitro.

88'. Jogo baixa de ritmo, ainda mais, e caminha tranquilamente para o fim, com o Sporting a controlar a partida.

85'. Substituição na formação do Sporting: Sai João Mário e entra Matheus Pereira.

81'. Livre a beneficiar o Sporting, perto da linha lateral da área: Ruiz assiste Slimani no coração da área, Mika defende por instinto e volta a negar o golo a Mané! Que tirada do «keeper» do Boavista!

80'. Cartão amarelo para o defesa Afonso Figueiredo.

80'. Patrício foi fundamental nesta segunda parte, negando por duas vezes o golo ao Boavista.

78'. Resposta do Boavista! Anderson Carvalho remata em arco, na área, mas Patrício volta a negar o golo forasteiro! Boa estirada do internacional!

76'. Jogada de Mané, que entregou a bola nos pés de João Mário: este disparou na diagonal, mas Mika sacudiu para canto.

73'. Substituição na formação do Boavista: Sai Rúben Ribeiro e entra Tahar.

73'. Falta de Reuben Gabriel sobre Adrien: cartão amarelo.

71'. Remate de meia distância de Schelotto, com a bola, fraca, a sair ao lado do poste mais distante de Mika, sem perigo.

68'. Passe a rasgar para a desmarcação de Slimani, mas Mila abandona a baliza e corta o remate do argelino na hora H. Canto.

64'. Substituição na formação do Boavista: Sai Idris e entra Cangá.

62'. Substituição na formação do Sporting: Sai Teo Gutiérrez e entra Carlos Mané.

60'. Passe em profundidade a descobrir a corrida de Iriberri...este ganha a posição na área e remata cruzado...Patrício defende com uma palmada!

56'. Livre de Adrien, com a bola a passar bastante por cima da barra.

53'. Anderson Carvalho, de primeira, remata em arco e acerta no poste, Patrício ficou a olhar...que bom centro e que bom remate do brasileiro!

52'. Cartão amarelo para Gelson Martins por carrinho perigoso

51'. Cartão amarelo para Rúben Semedo por falta sobre Rúben Ribeiro.

50'. Falta dura, cartão amarelo para o médio defensivo Idris.

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

20:48. Primeira parte que se transformou, a partir do primeiro golo leonino, num previsível passeio por Alvalade com direito a três pontos no bornel do Leão. Ewerton subiu às alturas para marcar o 1-0 através da marcação de um canto (aos 37 minutos), e outra vez na sequência de uma bola parada, o Sporting voltou a celebrar, após um livre directo de Ruiz, que embateu na barreira e traiu Mika.

Intervalo

45+1'. Dois golos leoninos parecem ter matado o jogo: este Boavista, indefeso, não mostra quaisquer argumentos para lugar aqui.

45'. Goooloo do Sporting! Muita sorte leonino: livre de Ruiz, com a bola a bater na barreira e a trair completamente Mika!

44'. Philipe Sampaio vê o amarelo após bloquear Slimani, que tentava desmarcar-se para o interior da área.

40'. Falta dura de Sampaio sobre Gelson, deveria ter sido mostrado o cartão amarelo ao jogador boavisteiro.

39'. A incapacidade do Boavista em ter a bola controlada e gizar jogadas é totalmente gritante.

37'. Goooloo do Sporting! Ewerton, sozinho, salta e cabeceia para a baliza depois de um canto leonino! Mika fica mal na fotografia!

35'. João Mário flecte para o interior, remata cruzado mas Mika controla a trajectória da bola, esta passa ao lado do poste.

33'. Jogada estudada, com passe tenso para Ruiz, este centrou mas ninguém conseguiu conectar-se com a bola e rematar para golo!

32'. Boavista sem capacidades de dar resposta nos contra-ataques: muito mal na construção de jogadas.

29'. Claras dificuldades para os Leões penetrarem no sistema defensivo do Boavista.

26'. Idris está a ser vital na manobra defensiva do Boavista a meio do campo. Boas acções de cobertura do jogador batalhador.

25'. Boavista consegue, até agora, segurar o ímpeto inicial do Sporting.

22'. Sporting tenta, através da velocidade de Gelson e da mestria de Ruiz, furar a defesa dos axadrezados.

19'. Ruiz centra com conta peso e medida...Gutiérrez remata de primeira mas falha o alvo, mau remate do colombiano!

13'. Adrien parece estar com dores, estatelado no relvado.

8'. Slimani ganha nas alturas mas cabeceia ao lado do poste.

5'. Livre marcado por Rúben Ribeiro, sem consequências para o Boavista.

4'. Sporting entra com atitude, ganhando cantos e assediando o Boavista.

1'. Roda a bola em Alvalade, o Sporting tenta voltar ao comando da Liga!

Apito inicial

19:35. Formação inicial do Boavista: Mika, Paulo Vinicius, Mesquita, Afonso Figueiredo, Reuben Gabriel, Sampaio, Idris, Mario Martinez, Rúben Ribeiro, Iriberri, Anderson Carvalho

19:35. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Zeegelaar, Rúben Semedo, Ewerton, João Mário, Adrien, Gelson Martins, Ruiz, Slimani, Teo

18:30. O Sporting vem de uma derrota caseira frente ao Bayer Leverkusen, em jogo a contar para a UEFA Liga Europa (0-1). A formação de Jesus apresentou-se sem alguns titulares que certamente voltarão aos seus postos nesta partida contra o Boavista. Serão os casos de Adrien e Islam Slimani. Sebastien Coates, recuperado, deverá voltar a ser titular no eixo defensivo.

18:20. Jorge Jesus não poderá contar com o reforço de Inverno Bruno César, que se encontra lesionado. Ao médio ofensivo brasileiro junta-se William Carvalho, castigado. Nas opções do treinador leonino não entrou também o avançado Hernan Barcos, contratado em Janeiro - o jogador procura ainda o melhor ritmo físico. A grande novidade é a chamada do central Tobias Figueiredo.

18:10. No contexto da Liga, em duelos realizados na casa do Sporting, o Boavista regista seis derrotas consecutivas, desde 2003 até ao presente, tendo-se até registado em 2004 uma grande goleada de 6-1. Na última partida entre as duas formações, à passagem da jornada 29, o Sporting bateu o Boavista por 2-1 com golos de Adrien e Islam Slimani. O golos forasteiro foi assinado por Zé Manuel.

17:55. Em partidas da Liga, o peso da História está totalmente contra o Boavista: a formação nortenha apenas regista uma vitória no reduto leonino no contexto do campeonato: esse oásis deu-se na temporada 1975/1976, quando o Boavista visitou Alvalade e de lá saiu com um triunfo de 0-1, graças a um golo de Salvador.Há portanto 40 anos que o Boavista não vence em Alvalade para o campeonato.

17:40. No histórico de confrontos entre Sporting e Boavista na Liga, teremos que recuar até 2008 para estarmos perante a última vitória do Boavista sobre o Sporting na Liga; nesse ano, os Axadrezados bateram os Leões por 2-0 no Bessa, com golos de Marcelão e Jorge Ribeiro. Neste novo milénio, apenas se registaram mais duas vitórias do Boavista na Liga (2000/2001 e 2003/2004).

17:30. Este será o 118º jogo oficial entre Sporting e Boavista, tendo em conta todas as competições. No registo da memória, o Sporting lidera a estatística, tendo vencido 54 partidas, tendo-se registado 35 empates e 28 vitórias do Boavista. Se tivermos em conta apenas os dados relativos ao campeonato nacional luso, verificamos que o Sporting mantém a média (49 vitórias em 105 jogos), contra 23 triunfos boavisteiros.

17:15. O Sporting ainda não foi derrotado em casa em partidas do campeonato, mas já cedeu 6 pontos resultantes de três empates caseiros; a equipa de Jorge Jesus tem demonstrado algumas dificuldades em vergar as equipas mais defensivas. Apenas por três ocasiões o Sporting foi capaz de, jogando em Alvalade, terminar as partidas com uma margem de vantagem superior a um golo.

17:05. O Boavista não perde para a Liga NOS há cinco jornadas, naquele que é o melhor período da equipa nortenha nesta edição do campeonato; a formação treinada pelo técnico boliviano Erwin Sánchez venceu três partidas e empatou duas, arrancando duas vitórias forasteiras consecutivas (frente a Tondela e Paços de Ferreira). Relembre-se que na primeira ronda, o Boavista forçou os Leões a um empate 0-0 no Bessa XXI.

16:50. O Sporting não perde para a Liga desde 20 de Dezembro de 2015, altura em que foi derrubado pela União da Madeira, foi essa, aliás, a única derrota da formação orientada por Jorge Jesus. Ainda assim, o Sporting perdeu pontos desde então, e logo em duas partidas disputadas precisamente em casa, frente ao Tondela (2-2) e frente ao Rio Ave (0-0).

16:35. O Sporting segue na condição de melhor defesa do campeonato (apenas 14 tentos concedidos) à condição, enquanto o Boavista se afigura como o pior ataque da Liga NOS, em igualdade com a União da Madeira: ambas as formações marcaram apenas 16 golos. Quanto ao registo defensivo, o Boavista sofreu, até agora, o dobro dos golos concedidos pelo adversário de hoje, Sporting (28).

16:20. O Boavista atravessa um novo período de confiança, devido aos bons resultados obtidos sob o comando do novo treinador Erwin Sánchez. Os Axadrezados lutam pela manutenção na Liga NOS e seguem com 21 pontos, tendo a possibilidade de, em caso de triunfo forasteiro esta noite, ultrapassar o Nacional da Madeira na tabela classificativa e fugir à Académica.

16:10. O Sporting entra em campo perante os seus adeptos com o objectivo de voltar a comandar o campeonato: com a vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira, o Leão caiu, à condição, para o segundo lugar, em igualdade pontual (55 pontos) com o rival. Caso empate ou vença o Boavista, o Sporting regressa ao comando da tabela classificativa.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Boavista, partida referente à 23ª jornada da Liga NOS 2015/2016 que será disputada no Estádio Alvalade XXI, a partir das 20:15 horas.