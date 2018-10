UEFA Youth League: Benfica bate Pribam e encontrará o Real Madrid

Pelo terceiro ano seguido, a formação do Benfica atingiu os quartos-de-final da UEFA Youth League: desta feita, à custa do FK Pribam, equipa originária da República Checa. Ontem, a equipa orientada por João Tralhão precisou das fatídicas grandes penalidades para triunfar sobre o oponente checo, de nome desconhecido mas de valia inegável - favoritos, os júniores do Benfica tiveram de suar para garantir o apuramento.

O primeiro golo foi marcado pela formação encarnada, repetente nas fases finais da prova, que apenas tem três anos de vida; Oliver Sarkic inagurou o marcador á passagem do minuto 34 mas o empate viria a surgir na recta final da partida, por intermédio de Karsten Ayong, aos 85 minutos. depois do 1-1 do tempo regulamentar, o Benfica singrou nas grandes penalidades, vencendo por 3-5 no estádio Na Litavce. Nos quartos-de-final, o Benfica irá defrontar o Real Madrid.