Benfica x União da Madeira adiado: Madeirenses retidos no aeroporto do Funchal

O voo da comitiva do União da Madeira foi adiado, comprometendo assim o jogo deste domingo entre os Madeirenses e o Benfica. Os insulares ficaram retidos no aeroporto do Funchal e, em confirmação oficial do clube da Luz, a partida realizar-se-á na segunda-feira (dia 29 de fevereiro), pelas 19h45 (hora confirmada pela Liga de Clubes). Recorde-se que, na 7ª jornada, o famoso nevoeiro da Choupana impediu a realização do encontro entre os mesmos intervenientes.

De referir que o número 2 do artigo 46 do Regulamento de Competições da Liga prevê o adiamento dos jogos, caso uma das equipas não consiga realizar uma "deslocação aérea absolutamente imprescindível" de forma a estar no dia anterior ao jogo na cidade em que se realiza a partida.

Com esta incidência, nota de destaque para a curiosidade de as partidas de Sporting e Benfica se cruzarem, uma vez que os leões entrarão em campo para defrontar o Guimarães 15 min depois das águias.

Confira o comunicado oficial do Benfica, publicado no site do clube, quando ainda não havia confirmação oficial da hora para a partida:

"Devido ao facto de a comitiva do União da Madeira não ter conseguido fazer a viagem entre o Funchal e Lisboa dentro do que estava previsto, o encontro da 24.ª jornada, agendado para as 17h00 deste domingo, no Estádio do SL Benfica, foi adiado para segunda-feira, aguardando-se comunicação oficial da Liga quanto à hora do jogo".

Confira também o comunicado da equipa madeirense, publicado no facebook oficial do clube, a dar conta desta situação:

"Boa noite. O União da Madeira informa que, na sequência das condições meteorológicas adversas, a equipa do União da Madeira ficou retida na Região Autónoma da Madeira, pelo que o jogo frente ao SL Benfica não se realizará este domingo.

‪#‎UniãodaMadeira‬"