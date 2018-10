Resultado Belenenses x FC Porto na Liga NOS 2015/2016 (1-2)

21:23. Quanto a nós resta agradecer a sua preferência com votos que continue a acompanhar o nosso trabalho. Boa semana!

21:20. Equipa do Belenenses que neste segundo tempo esteve bem mais atrevida, resultado também da alteração ao intervalo (entrada de Miguel Rosa para a saída de Tonel). Juanto ainda deu alento à sua equipa, com o golo do 1-2, e a verdade é que ainda teve chances de chegar ao empate. No entanto, Casillas travou sempre as investidas dos atacantes da casa e manteve a vantagem firme até final.

21:13. Fim da partida com os três pontos a seguirem para a Invicta, fruto do tento de Brahimi (minuto 9') e auto-golo de Tonel (minuto 18'). A equipa do Restelo ainda reduziu, por intermédio de Juanto (minuto 60'), mas não foi suficiente para encontrar o caminho do empate.

Final da partida!

90+2' Cruzamento de Fábio Nunes para novo corte de Chidozie.

90+1' Segura Casillas face à pressão de Miguel Rosa.

90' Mais três minutos de tempo extra.

88' Remate perigoso de Bakic com o esférico a sair ligeiramente ao lado.

87' Sai Brahimi e entra Silvestre Varela.

84' Substituição na equipa da casa, com a saída por lesão de Rúben Pinto para entrar Tiago Caeiro.

84' Cruzamento de José Ángel, cabeceamento de Suk e bola para fora.

82' Jogo interrompido para assistência a Rúben Pinto.

79' Seguríssimo Casillas após cruzamento de Fábio Nunes.

77' Remate fraco, com o pé esquerdo, do argelino Brahimi.

74' Nova mexida nos portistas, com a entrada do brasileiro Evandro para o lugar de André André.

74' Fora-de-jogo assinalado a Marega.

72' Mais uma grande defesa do espanhol em resposta a excelente jogada individual de André Geraldes.

72' Cartão amarelo a Abel Aguilar.

71' Quase o empate! Miguel Rosa aparece em bela posição mas o remate sai para defesa apertada de Casillas.

71' Momento em que a equipa de Belém tem mais bola, procura o empate com mais força!

70' Cruzamento de Miguel Rosa para corte de Chidozie.

67' Muito bem Miguel Rosa a servir Bakic, com o montenegrino a finalizar para fora.

66' Fora-de-jogo assinalado a Suk.

62' José Peseiro mexe na equipa, tirando Corona de campo para a entrada de Marega.

61' Excelente cruzamento de Corona, a servir Herrera, mas o capitão dos 'dragões' finaliza muito mal.

Cruzamento atrasado por parte de André Geraldes e é Juanto quem aparece para reduzir a desvantagem da equipa da casa.

60' GOLOOOOOOOOOO BELENENSES!

57' O coreano Suk é apanhado em fora-de-jogo.

56' Livre cobrado pelo médio português sai diretamente para fora.

54' Falta, à entrada da área, de Marcano sobre Carlos Martins. O central espanhol viu o amarelo.

52' Três cantos consecutivos para o Belenenses sem perigo.

52' Canto para o Belenenses, corte de Suk.

46' Aparecia Suk com perigo mas o remate do coreano é travado por Ventura.

46' Começa a segunda parte.

20:19. Para o reatamento da partida entra Miguel Rosa e sai Tonel.

20:10. A reação do Belenenses fez-se sentir por algumas ocasiões, estando nos pés de Carlos Martins a melhor delas. Livre batido com muita força, embatendo com estrondo no poste da baliza portista. Juanto também surgiu em posição muito favorável mas o remate saiu desviado.

20:08. Primeira-parte onde os azuis e brancos saem a vencer sem carregar muito no acelerador, aproveitando dois erros individuais para sair com uma vantagem de dois golos ao intervalo. Primeiro é Gonçalo Silva que deixa a bola à mercê de Brahimi que não perdoa na cara de Ventura, ao minuto 9'. Depois é o experiente Tonel que, sozinho, corta a bola de forma defeituosa, fazendo o segundo golo dos dragões.

Intervalo!

45' Novamente Juanto a tentar a sua sorte, com a bola a sair ao lado.

44' Canto sem qualquer perigo.

44' Muito perto do golo a equipa da casa. Juanto aparece em excelente posição mas o remate é desviado, saindo para pontapé de canto.

43' Livre sem nexo por parte de Bakic.

41' Falta de André André sobre Rúben Pinto, com direto a cartão amarelo.

40' FC Porto segura a posse de bola de forma muito tranquila, sem grande pressão por parte do Belenenses.

36' José Ángel apanhado em posição irregular.

34' Livre cobrado por Carlos Martins é afastado por José Ángel.

33' Cartão amarelo mostrado a Brahimi por falta sobre Sturgeon.

32' Carlos Martins é travado por André André.

30' Na resposta, Brahimi surge em posição privilegiada para fazer o terceiro mas o remate sai intercetado por Fábio Nunes.

29' Muito perigo! Livre batido de forma fortíssima por Carlos Martins, com a bola a embater com estrondo no poste.

28' Falta perigosa a favor da equipa de Belém. Danilo carregou Juanto perto da área.

27' Centro de Brahimi diretamente para as mãos de Hugo Ventura.

25' Canto para os azuis e brancos conquistado por Suk.

24' Falta de Jesús Corona sobre Fábio Nunes.

24' Novamente o guardião português a sair da baliza para recuperar bola perdida.

23' Passe com força a mais de Danilo quase isola Corona. Atento Ventura a sair dos postes.

21' Jogo interrompido para assistência médica a Suk.

Erro incrível de Tonel, num auto-golo de difícil explicação. Cruzamento de Maxi e o central, sozinho, cabeceia em direção da baliza, fazendo um 'chapéu' a Ventura e o segundo golo do FC Porto.

18' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

16' Primeiro cartão amarelo do encontro para Rúben Pinto, por entrada fora de tempo sobre Danilo.

14' Cruzamento de Herrera mas com demasiada força.

12' Aparecia Sturgeon com muito perigo mas grande corte, em carrinho, de André André.

10' Falta de Maxi sobre Fábio Nunes.

Brahimi, após corte incompleto de Gonçalo Silva, não perdoa na cara de Ventura e coloca os 'dragões' em vantagem.

9' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

6' Falta de Suk sobre Tonel.

5' Brahimi, da direita para o centro, remata com o pé esquerdo mas para fora.

4' Livre cobrado por José Ángel sem perigo.

3' Falta de Aguilar sobre o coreano Suk.

1' Canto para o FC Porto.

1' Começa a partida!

19:19. Estamos a instantes do começo da partida.

19:17. Os capitães Carlos Martins e Herrera decidem o habitual 'bola ou campo'.

19:02. As equipas já fazem os habituais exercícios de aquecimento.

18:44. Já o espanhol Julio Velázquez pode lançar os seguintes jogadores: Ricardo Ribeiro, Miguel Rosa, André Sousa, Tiago Caeiro, Tiago Silva, Dias e Filipe Ferreira.

18:43. José Peseiro tem as seguintes opções no banco de suplentes: Helton, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Evandro, Varela, Marega e Aboubakar.

18:42. O Belenenses vai atuar com Hugo Ventura na baliza. Missão defensiva para André Geraldes, Tonel, Gonçalo Silva e Fábio Nunes. Meio-campo recheado com Abel Aguilar, Rúben Pinto, Carlos Martins e ainda Bakic. Ataque está entregue a Sturgeon e Juanto.

18.29. Casillas na baliza. Defesa entregue a Maxi, Chidozie, Marcano e José Ángel. Danilo como 'tampão' no meio-campo enquanto Herrera e André André constroem o processo ofensivo dos azuis e brancos. Brahimi, Corona e Suk são as 'setas' apontadas à baliza da equipa de Belém.

18:22. Já se conhece o 'onze' portista.

17:10. Já Julio Velàzquez afirma que a manutenção é o grande objetivo e vai mesmo atacar os três pontos: “O nosso objetivo passa por garantir a manutenção. Vamos encarar o jogo com toda a normalidade e não temos nada a perder. Sabemos que é um rival com virtudes, mas também com algumas debilidades. Vamos procurar a vitória.”

17:05. José Peseiro sabe que só a vitória interessa, no jogo de hoje: "Sabemos da responsabilidade da exigência, e também sabemos que temos capacidade para fazer o nosso melhor para vencer este jogo, que é importante para nós".

Belenenses x FC Porto

16:50. «Onzes» prováveis:

16:45. Miguel Layún, por castigo, e Martins Indi, por lesão, são as baixas mais importantes na equipa do Dragão, regressando à lista de convocados Chidozie e Alberto Bueno, há muito afastado por lesão.

Chidozie será titular.

16:30. Rafael Amorim, castigado, é a grande baixa de Julio Velázquez para a partida de hoje. O central e capitão Gonçalo Brandão foi convocado (à semelhança de todos os disponíveis) mas ainda se encontra em dúvida.

Belenenses x FC Porto directo

16:20. João Capela, da Associação Futebol de Lisboa, será o árbitro do encontro. Terá como assistentes Ricardo Santos e Tiago Rocha. A função de quarto árbitro está entregue a José Almeida.

João Capela, AF Lisboa. (Foto: ojogo)

16:10. O último confronto oficial entre estas equipas terminou numa vitória portista, por expressivos 4-0, numa partida referente à jornada 7 do presente campeonato. Jesús Corona, Brahimi, Osvaldo (que já não mora no Dragão) e Marcano fizeram os golos do fácil triunfo.

15:50. O Belenenses recebe os ‘dragões’como 11º classificado da geral, com 28 pontos. Na luta pela permanência, os homens de Julio Velázquez levam nove pontos de vantagem sobre a linha de água, lugar de risco ocupado pela Académica de Coimbra. A equipa de Belém contabiliza 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

Belenenses x FC Porto

15:35. A equipa azul e branca entra em campo depois do desaire europeu, frente ao Borussia de Dortmund. A tarefa já não era fácil, fruto da derrota na Alemanha (0-2) e um auto-golo de Casillas, na primeira-parte, ditou a sentença: FC Porto fora da Liga Europa.

15:20. Os azuis e brancos entram para esta partida no terceiro lugar da classificação, com 52 pontos, a seis do líder Sporting e três do segundo classificado, o Benfica. Ao todo são 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 23 jogos disputados.

14:50. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo Belenenses x FC Porto, partida referente à 24ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio do Restelo a partir das 19:15 horas - siga o minuto a minuto do Belenenses x FC Porto, em direto e grátis, em Vavel Portugal.