Golden State vencem OKC e igualam recorde dos Bulls

Novamente liderados por Stephen Curry, depois de falhar o embate com os Atlanta Hawks com uma lesão no tornozelo, os campeões em título tiveram pela frente os Oklahoma City Thunder, de Kevin Durant. Numa partida marcada pelo grande equilíbrio e alternância no resultado, o jogo só ficou resolvido no quarto período com os Warriors a fazerem um parcial de 39-23.

O base da equipa da casa, Stephen Curry voltou a ser o melhor marcador do encontro com 33 pontos seguido de Klay Thompson com 21. No lado de OKC de nada valeu o duplo-duplo de Kevin Durant, 32 pontos e 10 ressaltos, nem os 22 pontos de Russell Westbrook e os 20 de Ibaka. Os Golden State somaram o sétimo jogo seguido a vencer e chegaram às 44 vitórias consecutivas em casa, igualando o registo dos Chicago Bulls, alcançado entre Março de 1995 e Abril de 1996.

Os campeões em título continuam na liderança da Conferência Oeste com 55 vitórias e apenas cinco derrotas, enquanto os Oklahoma City Thunder averbaram o segundo desaire consecutivo e estão na terceira posição com 42 vitórias e 20 derrotas.

San Antonio não vacila em New Orleans

Quem continua na perseguição a Golden State são os San Antonio Spurs, que depois de terem vencido na véspera os Detroit Pistons por 81-97 e garantido o lugar nos playoffs, na última madrugada somaram nova vitória ao baterem os New Orleans Pelicans por 86-94. Este desafio à semelhança do que opôs GSW a OKC, também primou pelo equilíbrio e em certos momentos a equipa da casa, pareceu mesmo estar em condições de levar de vencida o encontro.

LaMarcus Aldridge apontou 26 pontos (Foto: poundingtherock.com)

A seis minutos do fim os Pelicans venciam por sete pontos, 79-72, mas a ponta final dos Spurs foi fortíssima e a maior experiência da equipa do Texas acabou por vir ao de cima, com o base Kawhi Leonard a fazer um duplo-duplo marcando 30 pontos e obtendo 11 ressaltos, aos quais se juntaram os 26 pontos de LaMarcus Aldrigde.

No conjunto da casa Eric Gordon somou 23 pontos, enquanto Anthony Davis fez um duplo-duplo com 17 pontos e 13 ressaltos. Para New Orleans o acesso aos playoffs é cada vez mais uma miragem, enquanto os Spurs tentam ainda chegar ao primeiro lugar, que pertence aos Golden State Warriors.

Resultados:

Golden State Warriors 121 - 106 Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans 86 - 94 San Antonio Spurs

Miami Heat 108 - 92 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 101 - 104 Sacramento Kings