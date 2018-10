Barcelona goleia e está mais perto do título

O Barcelona visitou o Eibar neste domingo no Estádio Municipal de Ipurua, com capacidade para pouco mais de cinco mil pessoas. Visando uma vitória para se manter distante do Atlético de Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, a equipa comandada pelo técnico Luis Enrique não dececionou e conquistou mais uma vitória, desta vez por 4-0.

Mesmo sem Neymar, o Barcelona resolve

Contando com Munir no lugar de Neymar, suspenso pelo seu quinto cartão amarelo, o Barcelona não teve dificuldades em abrir o placar e foi justamente a jovem promessa do clube catalão quem marcou o primeiro golo da equipa na partida. Num lançamento de Messi, Suárez dominou e passou rasteiro para a área, bastou a Munir empurrar a bola para o golo. Característico do Barça, os jogadores continuavam a trocar passes e administrando o ritmo do jogo. A equipa ainda chegaria com perigo nalgumas oportunidades antes de Messi decidir ampliar para os visitantes. Aos 41 minutos o argentino recebeu na intermediária e conduziu a bola até encontrar um espaço para o remate.

Da vantagem à goleada

Na volta do intervalo Messi marcou o seu segundo golo no jogo, o terceiro do Barcelona, após o juiz marcar penálti. Pouco mudou nos minutos finais do confronto e o Barcelona ainda marcaria o quarto golo com Luis Suárez em boa jogada individual após passe de Sergio Roberto. Na goleada por 5 a 1 sobre o Rayo Vallecano na quinta-feira, os catalães completaram 35 partidas sem perder e passaram o rival Real Madrid, que acumulou 34 jogos em 1988/89.

Com esta vitória o Barcelona igualou a marca do Milan 1990/91, de Baresi, Maldini, Van Basten e Gullit. Depois, restarão o inglês Nottingham Forest (40 jogos sem perder em 1977/78) e a italiana Juventus, invencível por 43 partidas em 2011/2012. E há também a noticia de que depois de renovar com Neymar até 2021, o Barcelona se prepara para também garantir Messi até 2022.

As informações são do jornal catalão Mundo Deportivo, que revela detalhes dos planos do clube catalão sobre o assunto na sua edição de sábado.

O jornal também lembra que o ano de 2022 é estratégico para o Barcelona, por que será quando a equipa inaugurará o “novo Camp Nou”. Os detalhes do projeto para o estádio, contudo, ainda não foram divulgados, o que deve acontecer esta semana. Se o Barça concretizar os planos revelados pelo Mundo Deportivo neste sábado Messi jogará no clube até aos 35 anos.