Rafa Benítez tem mercado em Inglaterra: Newcastle é a "vítima" que se segue

O treinador espanhol de 55 anos terá nova oportunidade para orientar um clube da exigente Premier League: O Newcastle chegou a acordo com o estratega para as próximas 3 temporadas, com o objectivo de conduzir a equipa britânica à Liga Europa. Benítez volta assim ao país onde foi feliz ao serviço do Liverpool e do Chelsea, depois de ter treinado 10 equipas divididas por Inglaterra, Itália e Espanha ao longo da carreira. O técnico procura convencer o futebol mundial que é capaz de construir um projecto sólido, depois de uma estadia desastrosa no Real Madrid.

Benítez: o regresso a Inglaterra depois do fracasso...

Aos 55 anos, Rafa Benitez conta no currículo com 10 equipas, tendo alcançado o estrelato ao serviço do Liverpool, onde venceu uma Liga dos Campeões com Steven Gerard como craque de serviço. A partir daí sucederam-se vários projectos mas... o sucesso teimava em não aparecer. Inter de Milão, Nápoles, Chelsea: o desfecho era sempre o mesmo, o despedimento por maus resultados da equipa e carências táticas graves para equipas deste nível. Para 2015/2016 Benítez abraçou Fiorentino Perez, mas o afecto no Real Madrid rapidamente deu lugar a lenços brancos nas bancadas. Nos merengues, o treinador espanhol não conseguiu desenhar taticamente a equipa de CR7 e os péssimos resultados na La Liga ditaram a sentença de um treinador que não encontra estabilidade pelos emblemas que orienta.

Segundo a imprensa espanhola, o Newcastle está na eminência de demitir o técnico Steve McClaren, perfilando-se Benítez como o provável substituto do treinador, que ainda orienta o conjunto britânico. O contrato terá validade por 3 temporadas, mas com Benítez o tempo é muito relativo... A última passagem do técnico por Terras de Nossa Magestade foi em 2012/2013 quando, no comando do Chelsea, venceu a Liga Europa (no entanto, terminou uma vez mais condenado ao despedimento). No Newcastle, o treinador terá de colocar a equipa no caminho da Liga Europa e provar de uma vez por todas que não é somente um estratega especialista em provas a eliminar, podendo também desenvolver um bom trabalho na empolgante Premier League.