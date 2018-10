Liga BBVA: Athletic vence Betis

O Athletic venceu sem grandes dificuldades o Betis por 3-1. Em jogo a contar para a 29ª jornada da Liga espanhola, os heróis do golo foram Sabin (34 e 50) e Mikel Rico para os bascos (44), enquanto que Ruben Castro marcou o único golo dos andaluzes ao minuto 85.

Os bascos foram sempre melhores e o resultado podia ter sido mais dilatado. O Bilbao subiu ao sexto lugar, com 47 pontos, já o Betis é 11º com 34. Há alguns dias, o Athletic anunciou a prorrogação do contrato de Ernesto Valverde até ao fim da temporada 2016/17. O técnico espanhol, de 52 anos, cumpre a sua terceira época nos bascos e foi, nos últimos dias, apontado como possível sucessor de Zidane no Real Madrid, caso o francês saia no verão. Nesta campanha, já levou o clube à conquista da Supertaça.

O Athletic Bilbao ficou também a saber que irá ficar sem o avançado Iñaki Williams para as próximas duas semanas, devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. Temia-se que houvesse uma possível rotura do ligamento que une a tíbia ao perónio, mas as previsões mais pessimistas não se confirmaram, pelo que o cenário não é tão problemático. Mesmo assim, certo é que o jovem avançado será baixa em dois jogos da Liga e noutro da Liga Europa, podendo inclusivamente falhar a primeira mão dos “oitavos” da prova da UEFA, isto caso o Athletic se apure - venceu fora, em Marselha, por 1-0, na primeira mão.