Formula 1: Nico Rosberg vence na Austrália

No circuito de Melbourne a Mercedes ocupava os dois primeiros lugares da grelha com Lewis Hamilton e Nico Rosberg, mas foi a Ferrari que arrancou a alta velocidade, com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen a furarem autenticamente e a dispararem para a frente da corrida. O inglês da Mercedes via-se de repente passar de primeiro para o sexto lugar atrás do jovem de 18 anos Max Verstappen.

Nico Rosberg seguia no encalço da esquadra italiana, enquanto Hamilton tinha dificuldades para ultrapassar o Toro Rosso de Verstappen, numa das várias comunicações via rádio o britânico chegou mesmo a dizer «não consigo passar este tipo». Só que com o avançar da corrida tudo começou a voltar à normalidade e as paragens nas «boxs», correram melhor aos Mercedes.

Raikkonen abandonava com um problema mecânico e Rosberg assumia a liderança da prova, com Hamilton a já ser segundo, deixando Vettel no terceiro lugar. A partir desse momento os Mercedes assumiram o controlo da corrida, e não deram mais margem de manobra para que novas mudanças pudessem acontecer, ficando o pódio composto dessa forma.

Este grande prémio da Austrália ficou marcado pelo acidente espectacular e aparatoso entre Fernando Alonso e Esteban Gutiérrez, com este último a tocar de forma acidental no piloto espanhol, fazendo com que o McLaren desse várias voltas no ar, antes de embater nas protecções laterais ficando totalmente destruído, felizmente nenhum dos dois corredores sofreu qualquer tipo de lesão.

Assim ficou o McLaren de Fernando Alonso (Foto: abola.pt)

No final da corrida Fernando Alonso disse ter sido um autêntico milagre. «Estou consciente que hoje gastei uma das vidas que tinha. «Quero agradecer à McLaren e à FIA pela atual segurança presente nos monolugares. Aos meus companheiros e adeptos quero agradecer a preocupação que revelaram e o apoio incondicional», afirmou.

Classificação Final (10 primeiros)

1. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 302,271 km in 1 h 48'15"565

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) + 8"060

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) + 9"643

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) + 24"330

5. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) +58"979

6. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) +1'12"081

7. Nico Huelkenberg (GER/Force India-Mercedes) +1'14"199

8. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) +1'15"153

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Ferrari) +1'15"680

10. Max Verstappen (NED/Toro Rosso-Ferrari) +1'16"833