Lopetegui pode treinar Cristiano Ronaldo

Julen Lopetegui disse esta quarta-feira em entrevista ao jornal espanhol “Marca” que, para ele, é um orgulho ter sido apontado como hipótese para treinar o Real Madrid. “Mentiria se dissesse que não gosto que digam que estou na órbita de um grande clube como o Real Madrid. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas o Real tem e terá sempre grandíssimos treinadores”, declarou o espanhol. Lopetegui foi no último defeso apontado (pelo Diario “As”, nomeadamente) como possível sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid, mas a escolha viria a recair no espanhol Rafa Benítez, entretanto já trocado pelo francês Zinedine Zidane. Agora, a “Marca” volta a pegar no assunto, escrevendo que Lopetegui “poderia vir a ser no futuro [treinador do Real Madrid] porque é um treinador que agrada ao clube”. O jornal lembra também que Lopetegui “esteve no casting do verão passado antes que Benítez acabasse por ser o escolhido”. Recorde-se que a sete de janeiro, o Porto comunicou que Julen Lopetegui não iria continuar no comando técnico da equipa de futebol. O espanhol tinha contrato com os dragões até 2017. Alega que recusou propostas que surgiram imediatamente após a sua saída do Dragão, mas prefere abraçar um projecto de raiz e o seu regresso acontecerá no início da próxima temporada. Lopetegui, de 49 anos, esteve uma época e meia no Porto e não conquistou qualquer título.