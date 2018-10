FC Porto: Quintero no Internacional por empréstimo

Atualmente cedido ao Rennes, Quintero deverá rumar ao Internacional de Porto Alegre, devido, principalmente, à pouca utilização no seu atual clube, mas também à sua má relação com o atual treinador Rolland Courbis, que acusou o médio de estar pouco motivado para jogar na sua equipa. O acordo não está ainda oficializado, mas não deverá conhecer entraves, uma vez que apenas se espera o sinal positivo dado por ambas as partes.

O empréstimo será prolongado até dezembro do presente ano, e a SAD azul e branca deverá incluir no contrato uma cláusula que permita ao jogador regressar antes do tempo previsto. Opção essa que deverá ser tomada até maio.

Quintero rumará assim até ao Brasil, com o objetivo de ganhar minutos e poder voltar ao clube da invicta com melhores possibilidades de disputar um lugar na equipa.

O médio de 23 anos tem contrato com o FC Porto até 2021.