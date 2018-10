NBA: Pacers vencem Rockets em duelo pelos playoffs

Encontro emocionante e importante em Indiannapólis com a equipa da casa, os Indiana Pacers a receberem os Houston Rockets. Dois conjuntos que lutam nesta fase decisiva por um lugar nos playoffs. Frente-a-frente estiveram Paul George e James Harden e as expectativas não saíram defraudadas com ambos a serem os melhores marcadores das suas equipas.

Paul George fez um duplo-duplo com 25 pontos e 11 ressaltos, enquanto nos Rockets o «barbas» James Harden foi mesmo o jogador com mais pontos do desafio, 34. Quem também fez um duplo-duplo foi o francês Ian Mahinmi dos Pacers, 19 pontos e 11 ressaltos, cenário idêntico para o poste dos Rockets, Dwight Howard com 11 pontos e 10 ressaltos.

A formação de Houston venceu apenas um dos três parciais do jogo, mas conseguiu levar as decisões do encontro até aos derradeiros segundos. Quando restavam somente seis segundos para o fim, os Rockets tiveram uma última posse de bola. para tentar levar a partida para a prolongamento, só que Jason Terry falhou o lançamento da zona de três pontos e o triunfo foi para Indiana, por 104-101.

Com esta vitória os Pacers sobem ao sétimo lugar da Conferência Este, com 39 vitórias e 34 derrotas, enquanto os Houston Rockets caíram para o oitavo posto da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 38 derrotas. Quando faltam cerca de dez jogos para o fim da fase regular, todos os encontros são decisivos. Na próxima jornada os Rockets vão até Cleveland defrontar os Cavaliers, já Indiana joga novamente em casa diante dos Chicago Bulls.

Resultados:

LA Clippers 105 - 90 Denver Nuggets

Indiana Pacers 104 - 101 Houston Rockets

Sacramento Kings 133 - 111 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 117 - 105 Philadelphia 76ers

LA Lakers 88 - 101 Washington Wizards