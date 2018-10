Iker Casillas bate recorde europeu, atingindo as 166 internacionalizações

São já 166 as internacionalizações do experiente guarda-redes espanhol Iker Casillas, actual dono das redes do FC Porto - no duelo de selecções Espanha x Roménia, o antigo «keeper» do Real Madrid somou mais um jogo pela «Roja», tendo sido titular no jogo que acabou com um pálido 0-0. Casillas contribuiu para o nulo romeno, efectuando duas defesas de grau de dificuldade elevado.

O seleccionador espanhol Vicente del Bosque não se deixou enredar pelas dúvidas quanto à flutuação de forma do actual guarda-redes do Porto, escolhendo-o para guarda a baliza de Espanha, em detrimento de nomes em plena ascensão, como é o caso de David De Gea, «keeper» do Manchester United. Iker Casillas, que já provou dissabores trágicos (como o 'frango' que custou a derrota frente do Vitória SC) e exibições épicas (como a exibição na Luz), não tem sido consensual no reino do Dragão, apesar do rótulo incontornável de estrela.

A verdade é que Casillas exibiu-se a bom plano na sua centésima sexagésima sexta internacionalização, um novo recorde europeu registado, sendo assim batido a anterior marca histórico detida pelo jogador da Letónia, Vitalijs Astafjevs, que detém 165 presenças pela sua selecção. O 'portero', que no ano passado quebrou o elo profissional com o Real Madrid, está agora a 18 internacionalizações do jogador com mais jogos pela sua selecção, Ahmed Hassan, do Egipto (184 internacionalizações).