NBA: Boston vence Golden State e termina série vitoriosa

«The streak is over»! 54 jogos depois os Golden State Warriors voltaram a ser derrotados em casa, algo que já não acontecia desde Janeiro de 2015 frente ao Chicago Bulls. Os autores desta proeza foram os Boston Celtics, que saíram da Oracle Arena com uma vitória por 106-109, num encontro que primou pelo equílibrio e constantes alternâncias na liderança do marcador (13), sendo que a formação comandada por Brad Stevens venceu dois dos quatro parciais.

Com uma grande organização defensiva a equipa de Boston foi capaz de neutralizar o jogo dos Warriors, que só conseguiam como é hábito marcar na zona de três pontos, mas ao invés de outros encontros só Stephen Curry mantinha o registo, enquanto Klay Thompson não era capaz de acompanhar o ritmo do base. Os Celtics liderados pelo pequeno Isaiah Thomas, saíam em ataques rápidos e no fim do primeiro período venciam por 21-23.

Foi preciso recorrer ao banco de suplentes para começar a ver uma reacção de Golden State, com o brasileiro Leandro Barbosa a marcar 10 pontos. Só que a equipa visitante nunca se deixou ir abaixo e no último lance da primeira parte, Avery Bradley com um triplo levou os Celtics para os balneários com uma vantagem de 43-45. No regresso apareceu finalmente o jogo exterior dos Warriors, mas a isso respondia Boston com jogadas interiores e muita eficácia, que os levava para o derradeiro período na frente por 79-82.

Bradley deixou Boston em vantagem ao intervalo (Foto: spor.interheaber.com)

Com Stephen Curry e Draymond Green no banco, os Celtics aproveitaram para aumentar a diferença no marcador para dez pontos, 85-95, mas Steve Kerr, técnico de Golden State fez reentrar os dois jogadores e com muito esforço os Warriors conseguiam reduzir para 103-105, apenas a menos de um minuto do fim do encontro. Boston perdeu a bola no seu ataque, mas a equipa da casa retribuío o gesto e foi obrigada a fazer falta e na linha de lance livre Evan Turner colocou o resultado em 103-107, mas Harrison Barnes foi rápido e com um triplo a oito segundos do término deixava tudo em aberto.

Veio então ao de cima Isaiah Thomas que conseguiu apanhar a bola por entre os dedos de Curry e converter os dois pontos. Na resposta o base e figura principal dos Warriors não foi capaz de empatar a partida a 109, e o jogo acabou de seguida com os fãs na Oracle Arena a ficarem literalmente de mãos na cabeça, ao verem a série caseira vitoriosa, chegar ao fim.

Nos Celtics foi de novo Isaiah Thomas a destacar-se com 22 pontos, tendo a ajuda preciosa de Evan Turner com 21 e o duplo-duplo de Jared Sullinger com 20 pontos e 12 ressaltos. No lado de Golden State os 29 pontos de Stephen Curry não chegaram desta vez e os Warriors precisam de vencer cinco dos últimos seis encontros, se quiserem bater o recorde vitórias na fase regular, que pertence aos Chicago Bulls de 72-10, a equipa de Oakland tem neste momento 68-8.

Resultados:

Charlotte Hornets 100 - 91 Philadelphia 76ers

Detroit Pìstons 89 - 98 Dallas Mavericks

New York Knicks 105 - 91 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 108 - 110 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 95 - 99 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 113 - 110 Orlando Magic

Utah Jazz 98 - 85 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 106 - 112 Miami Heat

Golden State Warriors 106 - 109 Boston Celtics

Phoenix Suns 99 - 106 Washington Wizards