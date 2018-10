Formula 1: E vão duas para Nico Rosberg

Os pilotos ainda estavam na sua volta de aquecimento e já Sebastian Vettel da Ferrari abandonava a corrida, com o motor a estoirar por completo deixando um rasto de fumo atrás de si. Também Jolyon Palmer da Renault não iniciaria a prova, com problemas no seu monolugar. Na linha da frente estavam os Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg, com Kimi Raikkonen da Ferrari logo atrás.

Só que logo no arranque o britânico deixou-se bater pelo seu companheiro de equipa e como se isso não fosse suficiente, acabou por levar um toque do Williams de Valteri Bottas, o finlandês viria a ser penalizado mais tarde pelo comité da corrida. No entanto Hamilton conseguiu recuperar até aos lugares do pódio, acabando na terceira posição.

Quem aproveitou foi Rosberg e Raikkonen, que fugiram do restantes corredores com o alemão a não dar hipóteses sequer do piloto da Ferrari chegar perto de si, acabando com dez segundos de vantagem. A fazer um início de temporada extraordinário o australiano Daniel Ricciardo da Red Bull Racing, que terminou no quarto lugar, o que na classificação geral, lhe valeu uma subida ao terceiro lugar, atrás dos Mercedes.

Classificação GP Bahrein

1º NICO ROSBERG MERCEDES 1:33:34.696

2 ºKIMI RÄIKKÖNEN FERRARI +10.282s

3º LEWIS HAMILTON MERCEDES +30.148s

4º DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING +62.494s

5º ROMAIN GROSJEAN HAAS +78.299s

6º MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO +80.929s

7º DANIIL KVYAT RED BULL RACING +1 volta

8º FELIPE MASSA WILLIAMS +1 volta

9º VALTTERI BOTTAS WILLIAMS +1 volta

10º STOFFEL VANDOORNE MCLAREN +1 volta

Classificação Geral

1º NICO ROSBERG GER MERCEDES 50 PONTOS

2º LEWIS HAMILTON GBR MERCEDES 33

3º DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RACING 24

4º KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 18

5º ROMAIN GROSJEAN FRA HAAS18

6º SEBASTIAN VETTEL GER FERRARI 15

7º FELIPE MASSA BRA WILLIAMS 14

8º MAX VERSTAPPEN NED TORO ROSSO 9

9º NICO HULKENBERG GER FORCE INDIA 6

10º DANIIL KVYAT RUS RED BULL RACING 6