Real Madrid - Manchester City e Atlético de Madrid - Bayern de Munique: UEFA Champions League, a emoção continua brilhante

Depois do esférico das estrelas ter brilhado nos quartos de final, chegou a hora de antever os dois duelos que restam antes da grande final: Real Madrid x Manchester City e Atlético de Madrid x Bayern de Munique, revelam dois duelos de elevada carga emocional que a VAVEL Portugal levará até si. De um lado Cristiano - Aguero e do outro Griezmann - Lewandovski, palavras para quê? A Champions é isto: craques, emoções, reencontros. Das quatro equipas só uma levantará o ambicionado troféu na final de Milão, que está marcada para 28 de Maio.

Real Madrid x Manchester City: CR7 regressa a Manchester, Pellegrini revê antiga equipa

O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, na sede da UEFA ditou o confronto entre o Real Madrid e o Manchester City. O astro luso CR7 regressará a uma cidade que bem conhece para medir forças com o rival do seu antigo clube, o Manchester United. O Real Madrid lutará nesta meia final com toda a ambição em busca da 11ª conquista da UEFA Champions League. O galáctico Cristiano já mostrou que é capaz de furar as redes do City prevendo-se mais um ataque feroz do luso rumo a mais recordes. O City terá pela frente o todo poderoso Real Madrid, mas em Manchester respira-se confiança, pelo que se espera um City forte repleto de estrelas sob o comando de Pellegrini, um treinador ex-Madrid que irá reencontrar a antiga equipa num regresso ao Bernabéu que apimenta ainda mais este grande duelo. O City está pela 1ª vez nas meias finais da Champions e com Aguero e companhia a expectativa é gigantesca. A primeira mão está marcada para dia 26 de Abril em Inglaterra, ficando tudo por decidir em Madrid no dia 4 de Maio.

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: os carrascos do Benfica travam batalha equilibrada

O sorteio das meias finais ditou também que Atlético de Madrid e Bayern de Munique se encontrem num duelo recheado de estrelas. É curioso que frente a frente estarão 2 colectivos que já defrontaram o Benfica e que tiveram ambos dificuldades em superar as águias. O Atlético sabe travar equipas de Guardiola e é com toda a convicção que tentarão repetir a final de 2014 em Lisboa. O Bayern procura provar definitivamente que é uma das equipas mais poderosas do mundo. A primeira mão joga-se em Madrid dia 27 de Abril e o encontro decisivo na Alemanha tem data marcada para o dia 3 de Maio. Interessante ainda analisar que existe a possibilidade de reeditar a final de Lisboa caso os rivais de Madrid eliminem Manchester City e Bayern de Munique. Qualquer outro cenário na final ira opôr duas equipas de forma inédita. A hora de todas as decisões aproxima-se e a emoção da melhor competição europeia de futebol joga-se em directo na VAVEL Portugal.