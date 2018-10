Resultado: Moreirense x Sporting na Liga NOS 2015-2016 (0-1)

O Sporting é assim líder à condição e espera agora pelo encontro do Benfica na segunda-feira, com o Vitória Setúbal. Quanto ao Moreirense não sabe o que é ganhar em casa, no ano de 2016. Esperemos que tenha gosta de mais esta transmissão em directo e. Continue acompanhar toda actualidade desportiva, em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Slimani resolveu o jogo ao marcar o golo da vitória ainda na primeira parte, num golo irregular é certo, mas em cima do intervalo foi também mal anulado um golo a Teo Gutiérrez.

Num encontro nem sempre bem jogado devido à forte chuva que se fez sentir, ao relvado pesado, os leões conseguiram ser mais fortes no meio-campo e ter um melhor controlo da bola.

Vitória justa do Sporting foi a melhor equipa em campo durante os 90' minutos, e que apesar de poucas criou as melhores situações de golo.

FINAL DA PARTIDA, O SPORTING DERROTA O MOREIRENSE POR 0-1!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

89' Substituição no Moreirense, saiu Rafael Martins e entra Patrick.

89' Alteração no Sporting, saiu Teo Gutiérrez e entra João Pereira.

86' Adrien Silva remata de fora da área por cima da barra.

84' Substituição no Moreirense, saiu Nildo e entra Fati.

79' Cartão amarelo para Bruno César, por derrubar Boateng.

77' Gelson Martins atira em arco e a bola passa perto do poste.

75' Jorge Jesus é expulso do banco!!! O técnico protesta com Bruno Paixão, após entrada dura de Rafael Martins sobre Schelotto e a não amostragem do cartão amarelo.

71' Alteração no Sporting, saiu Bryan Ruiz e entra Gelson Martins.

70' Cartão amarelo para Coates por rasteirar Rafael Martins.

69' Remate de Alan Schons muito ao lado da baliza leonina.

66' Canto de Bruno César e William Carvalho de cabeça atira ao lado.

64' Substituição no Moreirense, saiu Ernest e entra Boateng.

63' Alteração no Sporting, saiu Marvin e entra Bruno César.

60' Passe de Slimani e Teo Gutiérrez de cabeça atira ao lado.

55' Primeiros dez minutos da segunda parte, com muita disputa pela posse da bola, sem que não exista uma supremacia clara, de uma equipa sobre a outra.

46' Remate de Fábio Espinho ao lado da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O MOREIRENSE!

Rui Patrício foi chamado a intervir num livre de Nildo, e já perto do intervalo novo erro do fiscal de linha ao anular mal um golo a Teo Gutiérrez. Veremos o que a segunda parte nos vai trazer.

Sem grandes ocasiões para marcar, os leões chegaram à vantagem ao minuto 16' por Slimani após passe de Schelotto, o argelino estava em posição irregular.

Primeira parte com o Sporting a ser melhor equipa, com mais posse de bola perante um Moreirense que aposta no jogo directo.

INTERVALO DA PARTIDA, O SPORTING VENCE POR 0-1 O MOREIRENSE!

44' Golo mal anulado ao Sporting!!! Bryan Ruiz faz o passe e Teo Gutiérrez marca. O lance é mal anulado já que o colombiano está em linha.

41' Contra-ataque do Sporting, após um canto a favor do Moreirense, com João Mário a rematar em jeito por cima da barra.

38' Centro na direita de João Mário e Teo Gutiérrez não desvia de cabeça por centímetros.

35' Nildo bate o livre na direcção da baliza e Rui Patrício defende para a frente.

30' Cartão amarelo para Adrien Silva por rasteirar Filipe Gonçalves.

26' Fábio Espinho atira directo, mas a bola sai ao lado da baliza.

25' Livre perigoso a favor do Moreirense, após falta de Rúben Semedo sobre Rafael Martins.

21' Livre batido para a área leonina, Filipe Gonçalves desvia mas Rui Patrício agarra.

Na repetição do lance é possível verificar que na altura do passe de Schelotto, o argelino está ligeiramente adiantado.

16' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Teo Gutiérrez mete na área para Schelotto, o argentino cruza e Slimani empurra para dentro das redes.

14' Adrien Silva lança João Mário e o médio atira fraco para as mãos de Stefanovic.

11' Bryan Ruiz remata forte, mas Stefanovic soca para a frente.

10' Cartão amarelo para Alan Schons por rasteirar Adrien Silva, livre perigoso a favorecer o Sporting.

8' Centro de João Mário, mas Bryan Ruiz domina mal e deixa a bola fugir para as mãos de Stefanovic.

5' Canto batido no ataque do Moreirense e André Micael ao primeiro poste, atira ao lado de cabeça.

1' Cartão amarelo para Marvin por derrubar Rafael Martins.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O SPORTING!

20:43. Entram as equipas no relvado de Moreira de Cónegos.

20:36. As equipas recolhem aos balneários para daqui a pouco regressarem, e dar início ao jogo.

20:33. Uma autêntica «tromba» de água cai sobre o relvado do Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Bancadas muito bem compostas, com forte presença dos adeptos leoninos.

20:26. No banco de suplentes do Sporting vão estar Azbe Jug, Aquilani, Bruno César, Paulo Oliveira, João Pereira,Gelson Martins e Barcos.

20:25. No banco de suplentes do Moreirense vão sentar-se Nildo, Danielson, João Sousa, Fati, Patrick, Boateng e Rafa Sousa.

20:20. O Sporting vai jogar com Rui Patrício na baliza, na defesa, Schelotto, Coates, Rúben Semedo e Marvin, no meio-campo João Mário, William Carvalho, Adrien Silva e Bryan Ruiz, no ataque Slimani e Teo Gutiérrez.

20:15. O Moreirense vai alinhar com Stefanovic na baliza, a defesa com Pedro Coronas, Marcelo Oliveira, André Micael e Evaldo, no meio-campo Filipe Gonçalves, Fábio Espinho e Alan Schons, na frente Ernest, Fábio Martins e Nildo.

20:05. Miguel Leal ainda procura a primeira vitória frente a um dos três «grandes». Por seu turno Jorge Jesus nunca perdeu com o Moreirense, em seis jogos cinco triunfos e um empate.

19:45. Equipas prováveis do Moreirense x Sporting:

19:30. Por sua vez Jorge Jesus foi pragmático na análise ao que resta do campeonato e no que à luta pelo título diz respeito. «Temos a certeza que quem falhar nestes últimos jogos é aquele que vai perder o direito a ser campeão e o outro reconquistá-lo. Mas não tenho a certeza absoluta em que jornada isto pode ficar decidido, até os dois podem ganhar os jogos todos, e ninguém perde pontos, pode acontecer», afirmou. O técnico desvalorizou o facto de jogar antes do Benfica. «Jogando antes ou depois é igual, não tenho mais nem menos pressão. Porquê? Porque tenho de ganhar, antes ou depois o objetivo e o foco é ganhar independentemente do nosso adversário», salientou. Em relação aos convocados, as notas de destaque vai para a ausência de Jefferson e para as chamadas de Paulo Oliveira, João Pereira e André Martins.

Miguel Leal confia quer pontuar frente ao Sporting (Foto: dn.pt)

19:15. Na antevisão da partida o técnico Miguel Leal sabe que tem uma equipa complicada pela frente, mas acredita que pode pontuar. «A única diferença é que vamos defrontar um adversário que luta pelo título. A nossa preparação foi igual. O Sporting é um adversário muito difícil que está num bom momento e moralizado. O favoritismo é do Sporting mas nós acreditamos. O treinador tem de ser o primeiro a acreditar que é possível pontuar», referiu. O treinador não vai poder contar com o castigado Vítor Gomes e os lesionados Sagna, Cardozo e André Marques, para além de Iuri Medeiros e João Palhinha, que estão emprestados pelos leões, mas já vai ter à sua disposição o central Danielson.

19:00. Na época passada o Sporting foi a Moreira de Cónegos golear por 1-4. Para a equipa de Alvalade marcaram Carlos Mané, Tanaka e Montero por duas vezes, cabendo a Leandro Souza o golo de honra do Moreirense. Este ano na primeira volta os leões venceram por 3-1, com golos de Gelson Martins, Aquilani e Slimani, marcando para os visitantes Rafael Martins de grande penalidade.

18:45. Moreirense e Sporting já se defrontaram por onze vezes, em jogos a contar para o principal escalão do futebol português. A vantagem é clara para os leões, que venceram em oito ocasiões, tendo-se registado dois empates contra apenas uma vitória da formação minhota. Esse triunfo aconteceu em Setembro de 2003, por 1-0 com um golo de Manoel ao minuto 90'. No que toca aos remates certeiros, também a turma leonina é melhor com 26 golos, perante os onze do Moreirense, que no entanto marcou sempre nos desafios em que actuou como clube visitado.

18:30. Na última jornada o Sporting derrotou em Alvalade o Marítimo por 3-2. O Moreirense empatou no reduto do Sporting Braga a uma bola. As duas equipas voltam a percorrer sentidos opostos em Dezembro de 2015, pois foi no dia 20 desse mês que os leões tiveram a única derrota fora até ao momento no campeonato (1-0 com o União Madeira), face ao Moreirense que venceu nesse mesmo dia o seu último desafio em casa (2-0 com o Nacional).

18:15. As duas equipas percorreram caminhos opostos no último mês. Os leões não perdem desde 5 de Março (derrota por 0-1 com o Benfica), enquanto os de Moreira de Cónegos, não ganham desde o dia 6 do mesmo mês (triunfo por 0-1 sobre o Vitória Setúbal). Daí para cá a equipa de Alvalade somou quatro vitórias, já o Moreirense leva três empates e uma derrota.

18:00. O Sporting ocupa o segundo lugar da classificação com 71 pontos, a dois do líder Benfica e pode em caso de vitória ultrapassar os encarnados, ainda que à condição. Já o Moreirense está na 14ª posição com 29 pontos, seis acima da zona de despromoção e caso vença esta noite pode dar um passo importante, na luta pela manutenção.

Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas palco do jogo (Foto: skyscrapercity.com)

17:45. Muito boa tarde seja bem-vindo à transmissão do Moreirense x Sporting, partida referente à 30ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas a partir das 20:45 horas - Siga o minuto a minuto do Moreirense x Sporting, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.