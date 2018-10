Bruno de Carvalho garante que não há necessidade de se vender os melhores jogadores

Em entrevista à rádio TSF, Bruno de Carvalho abordou vários temas que têm sido discutidos na atualidade. Quando questionado sobre a possibilidade de o Sporting não se sagrar campeão nesta época, o presidente ‘leonino’ confessou que seria “uma desilusão muito grande para a nação sportinguista”, pois foi um objetivo definido desde o início. No entanto, refere que “não coloca nada em causa” e que Jorge Jesus é o “cimento que veio agarrar toda esta infraestrutura”, garantindo que será o treinador na próxima temporada.

Relativamente à preparação da próxima época, Bruno de Carvalho lembrou que existe uma “estratégia clara” e que não vão entrar “em loucuras ao vender os melhores jogadores”, garantindo que vão apenas fazer “duas ou três aquisições absolutamente cirúrgicas”. O objetivo é “entrar num período de dominío no futebol”.

Apesar de notória evolução do Sporting no contexto nacional, com o clube de Alvalade a lutar pelos títulos até ao fim – algo que não acontecia antes da presidência de Bruno de Carvalho -, o presidente pede tempo no que respeita à luta por títulos europeus. Afirma, então, que “as pessoas esquecem-se de onde viemos, nem íamos à Liga dos Campeões, agora vamos e lutamos pelo título”, confessando que não se pode “passar de uma equipa que não lutava pelo título para, de repente, uma que é campeã e vai à final da Liga dos Campeões”.