Juventus, a principal favorita ao título!

A Juventus é a melhor equipa italiana do momento, isso poucas pessoas têm dúvidas. Derrotou a Lazio por 3-0 com um bis de Dybala e o outro tento a pertencer a Mandzukic. Neste momento tem 82 pontos, mais nove que o Nápoles que é segundo. O campeão italiano da temporada 2015/16 pode ser conhecido já na próxima jornada, que se inicia no sábado e termina na segunda-feira. Como a Juventus joga no domingo contra a Fiorentina de Paulo Sousa, em Florença, a equipa só saberá se poderá comemorar o título na segunda-feira, quando o Nápoles viaja até a capital italiana para enfrentar a Roma, terceira classificada. Como as equipas empataram no confronto direto (1-0 em Turim para a “Vecchia Signora” e 2-1 para o Nápoles em sua casa), o critério de desempate em questão seria o saldo de golos na competição. No momento, a “Juve” tem 48 golos de saldo, cinco a mais que o Nápoles.

A Juventus será campeã ao fim da próxima jornada se:

- Vencer e o Nápoles perder.

- Vencer e o Nápoles empatar.

- Empatar e o Nápoles perder.