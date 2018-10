Leão esfomeado atacou liderança: Sporting vence União por 2 bolas a 0

O Sporting CP continua firme na luta pelo título: o leão rugiu diante o União da Madeira, com Teo e João Mário a serem os felinos que coloriram as redes insulares. Com o 2-0, os sportinguistas alcançaram à condição o 1º lugar com mais 1 ponto que o Benfica, que entrará em campo este domingo diante o Rio Ave.

Dois golos de rajada antes de ir ao Dragão

Num final de tarde incrível na capital, o estádio de Alvalade vestiu-se de verde com mais de 44.000 leões a gritarem pelo emblema sportinguista. Com Bruno César no lugar de Bryan Ruiz, o leão entrou decidido a garantir os 3 pontos. O colombiano Teo voltou a fazer das suas e inaugurou o marcador ao minuto 7. O avançado sul-americano leva já 9 tiros certeiros na Liga e tem vindo a subir gradualmente o seu rendimento de leão ao peito. Galvanizados pelo ambiente das bancadas, os felinos verde e brancos foram em busca do 2º golo, que não tardou muito até se concretizar. Ao minuto 19, o incansável João Mário disparou fortíssimo e ampliou a vantagem com um tiro fulminante que levou Alvalade ao delírio. O guardião Rui Patricio ainda teve de se aplicar com foco para o craque do União, Danilo Dias que criou alguns calafrios aos leões.

Ao intervalo registava-se um 2-0 a favor dos pupilos de Jesus, resultado que não viria a sofrer alterações. Na segunda parte o Sporting baixou o ritmo e limitou-se a gerir territorialmente o duelo. O técnico verde e branco aproveitou para gerir o esforço de João Mário e Slimani estando já com o jogo frente ao Porto na mente. O União pouco ou nada incomodou Patricio na 2ª etapa, mantendo o Sporting o melhor registo defensivo da prova com 20 tentos sofridos em 32 jogos. Os leões somam agora 77 pontos e aguardam pelo desfecho do Rio Ave x Benfica para saber se voltam ao 2º lugar ou se continuam na frente. O União da Madeira soma 26 pontos em 16º lugar e precisa urgentemente de pontuar para manter viva a esperança de ficar na 1ª Liga lusa.