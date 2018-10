Três jogadores a ter em conta saídos da Youth League

Estes são alguns dos jogadores que se destacaram na Youth League. A competição foi ganha pelo Chelsea, vencendo na final o PSG por 2-1.

Tammy Abraham, Chelsea

Abraham brilhou no triunfo do Chelsea sobre o Anderlecht na meia-final, fazendo o passe para Kasey Palmer inaugurar o marcador e estabelecendo o resultado final com um dos cinco remates que fez ao longo de 90 minutos. O avançado, alto e possante, foi um elemento fundamental na equipa de Adi Viveash e terminou a UEFA Youth League de 2015/16 com oito golos.

Samy Bourard, Anderlecht

O jogador de 20 anos, com grande espírito ofensivo, fez oito jogos na Europa League de 2015/16 e estabeleceu um novo recorde com 23 jogos na prova, ao longo das três épocas competição. O único encontro que disputou na presente edição terminou em desilusão para os belgas, mas Bourard assinalou a sua presença com mais uma poderosa exibição no meio-campo.

Jake Clarke-Salter, Chelsea

O defesa-central foi capitão de equipa na primeira fase da época de 2015/16, devido à ausência de Charlie Colkett, e realizou duas exibições autoritárias pelos campeões no Colovray Sports Centre. Seguro com a bola, muitas vezes deu o corpo pela equipa. Fez a estreia pela equipa principal do Chelsea frente ao Aston Villa, a 2 de Abril.