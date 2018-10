FC Porto: Layún é trunfo de Peseiro para o clássico

O internacional pela nação mexicana, Layún, foi a principal novidade no treino de preparação do FC Porto para o último clássico da época, diante o Sporting. O lateral esquerdo recuperou os índices físicos e está apto para o duelo emocionante diante os leões. O jogador azul e branco tem sido, a par de Danilo Pereira, o jogador mais regular da trágica temporada dos invictos, sendo um notícia fantástica para Peseiro, que poderá assim desenhar o 11 com Layún, beneficiando do seu poderio defensivo e ofensivo.

Até agora o mexicano é o jogador com mais assistências para golo do campeonato, acabando, para além disso, por ser também determinante na marcação de cantos, livres e grandes penalidades. O clássico jogar-se-á no próximo sábado a partir das 18h30, e para além de Layún, também Evandro foi novidade no Olival para a árdua preparação dos dragões rumo ao duelo da jornada 32 da Liga NOS.