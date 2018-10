Rúben Semedo merece o Euro?

Rúben Afonso Borges Semedo, jovem central de 22 anos e formado pelo Sporting, foi emprestado no início da temporada ao Vitória de Setúbal, onde realizou uma metade de época muito positiva. Face às lesões de Naldo, Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, os dirigentes leoninos decidiram fazer regressar o central, mostrando uma aposta clara nas «pérolas» formadas em Alcochete.

Foi a 30 de janeiro, num jogo em casa frente à Académica que Rúben Semedo foi lançado por Jorge Jesus após o seu regresso e, desde então, forma com Coates a dupla de centrais do Sporting. Apesar dos seus 22 anos, o central apresenta uma maturidade defensiva acima da média mostrando ser uma aposta ganha pelo técnico e, consequentemente, uma promessa do futebol português.

No entanto, no que respeita à seleção nacional, Rúben Semedo nunca foi internacional A apesar de ter alinhado pelas camadas jovens. Vejamos, então, a lista de centrais que Fernando Santos costuma convocar: Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe e José Fonte. Para além dos habituais quatro centrais, o selecionador português já convocou Paulo Oliveira ou Luís Neto, mas nunca Rúben Semedo.

Realizando uma pequena análise dos centrais, Fernando Santos opta pela experiência. Os quatro centrais já são trintões e, apesar de Rúben Semedo apresentar alguma maturidade em campo, não tem a experiência (tanto a nível de competições entre clubes como de seleções) que os restantes têm.

Assim, dificilmente o central leonino será convocado por Fernando Santos para o Europeu 2016. No entanto, a recente chamada de Renato Sanches comprova a aposta do selecionador nos jovens talentos, pelo que a chamada de Rúben Semedo ao Europeu não seria de estranhar.