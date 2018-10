Rio Ave x Porto: Pontuar para credibilizar

Este sábado o conceito de "Final" estará bem presente na cabeça de todos aqueles que estarão dentro de campo. Pontos precisam-se e o Rio Ave precisa deles para continuar a acreditar que pode garantir um lugar europeu, já a equipa de Peseiro quer mostrar aos adeptos que ainda continua viva, de cabeça levantada e pronta para a Final da Taça de Portugal.



Aprender para não repetir



A primeira volta estava prestes a terminar e o FC Porto chegava ao Dragão pronto para mostrar à nação portista que os 2 golos sofridos em Alvalade em nada tinham abalado a qualidade da equipa. Do outro lado estava o Rio Ave que também chegava de uma derrota com o último classificado, a recepção ao Tondela foi mais dificil do que parecia e apesar dos 2-3 finais os vila condenses sabiam que as coisas não se avizinhavam nada fáceis para a visita ao Dragão.

O FC Porto bem tentou, mas o empate foi o resultado final (Foto: Site Oficial FC Porto)



O jogo arrancou e a verdade é que os azuis e brancos até foram os primeiros a marcar. Aos 22' Herrera fez o gosto ao pé e fez levantar o Estádio do Dragão, mas a festa durou apenas 11 minutos, porque aos 33' João Novais conseguiu o empate depois de uma desatenção da defesa portista. Ao longo do segundo tempo a equipa de Peseiro ainda tentou por diversas vezes o segundo tento, mas a verdade é que sem sucesso. O resultado final é conhecido: 1 ponto para cada lado. Para o jogo deste sábado é rever os erros cometidos e fazer o possível para garantir a vitória, resta saber para que lado.

A história pode ajudar

Uma vitória este sábado credibiliza ambas as equipas, mas a verdade é que a equipa grande tem consigo a obrigatoriedade de vencer e neste caso a história pode mesmo ajudar nisso. FC Porto e Rio Ave encontraram-se por 53 vezes na sua história, 43 delas para o campeonato e as contas favorecem a equipa da Invicta, 29 vitórias, 12 empates e apenas 2 vitórias para a equipa de Vila do Conde. Já a jogar em casa, o Rio Ave e o FC Porto encontraram-se por 25 vezes, 21 delas para a Liga Portuguesa e apenas por 1 vez a equipa de Pedro Martins conseguiu vencer. Pelo meio ainda se contam 8 empates e 16 vitórias dos Dragões.



Os números não passam disso mesmo, estatísticas, mais uma vez resta esperar para perceber quem é que vai levar a melhor... Se o FC Porto para não voltar a perder credibilidade para com os adeptos, se o Rio Ave para poder segurar um lugar na Europa.



Convocados:

FC Porto : Helton e Iker Casillas; Maxi Pereira, Martins Indi, Ivan Marcano, Layún, Chidozie; Rúben Neves, Sérgio Oliveira, Evandro, Herrera, André André, Danilo; Silvestre Varela, Brahimi, Aboubakar, Corona, André Silva.



Rio Ave: Cássio e Rui Vieira; Lionn, Pedrinho, Nélson Monte, Marcelo, Vilas-Boas, Roderick e Edimar; Wakaso, João Novais, Pedro Moreira, Bressan e Krovinovic; Kuca, Ukra, Heldon, Yazalde, Guedes e Hélder Postiga.