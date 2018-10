Guarda-redes do Espanyol lança polémica

O Barcelona recebe o Espanyol em jogo da 37ª jornada e penúltima. Esta jornada será decisiva para saber quem é campeão já que o Barça tem 85 pontos, tal como Atlético e em terceiro está o Real Madrid com 84. Pau López, guarda-redes do Espanyol espera que a equipa faça um bom resultado. “A noite de Raúl Tamudo (marcou no último minuto no empate a duas bolas na época 2006/07) foi mágica e espero que a possamos repetir.”

Na altura este resultado, curiosamente também na jornada 37, ajudou o Real a ser campeão. No programa “El Club de la Mitjanit” da rádio Catalunha, López referiu que quer tirar ao Barcelona a possibilidade de serem campeões. “Não sei quem vai ganhar a Liga mas quero que ganhe uma equipa de Madrid.” Recordemos que em jogos para o campeonato, no Camp Nou, e em 81 partidas, o Barça venceu 63, empatou nove e perdeu outras nove vezes. A última vez que o Espanyol venceu no campo adversário foi em 2008/09 por 1-2 com dois golos de Iván de la Peña e Yaya Touré para o Barcelona.