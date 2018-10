Sporting quer explicações sobre amarelo a Adrien Silva

O Sporting quer saber os motivos que levaram o juiz Tiago Martins, a mostrar o cartão amarelo a Adrien Silva no encontro do último sábado diante do Vitória Setúbal, que deixa o médio de fora da partida com o Sporting Braga, na última e decisiva jornada do campeonato. Os leões argumentam que o lance não era púnivel com falta, muito menos de acção disciplinar e mostram-se indignados com a decisão do árbitro.

De resto o primeiro a manifestar esse desagrado foi o próprio técnico, Jorge Jesus na conferência de imprensa após o final do encontro. «Não se percebe, não dá para perceber. De certeza que este árbitro sabia que o Adrien estava a cair. Ninguém dá um cartão destes. O Adrien não tocou no jogador, fez o movimento de costas para o adversário e não dá para perceber porque o penalizaram. Mas os árbitros não jogaram à bola, se tivessem jogado, percebiam que, quando saltam, os jogadores têm levar os braços acima. E uma coisa é levar os braços acima, outra é agredir o colega de profissão», afirmou.