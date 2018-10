Bayern imparável no mercado: Hummels de malas feitas para Munique

Aos 27 anos, Mats Hummels troca o Borussia de Dortmund pelo Bayern de Munique. O central, formado curiosamente no campeão alemão, regressa agora ao clube que o lançou no desporto rei, depois de 8 anos a brilhar no emblema de Dortmund. Os valores do negócio deverão rondar os 30 e os 40 milhões de euros, com Hummels a assinar um vinculo válido até Junho de 2021. Para o talentoso central foi uma decisão difícil, mas a ambição falou mais alto. "Quero enfrentar novos desafios na minha carreira'', afirmou o jogador na sua página oficial do Facebook.

Falar de Hummels é falar de inteligência táctica, excelente posicionamento, agressividade, rapidez e um soberbo jogo aéreo, tudo o que o Bayern necessita para equilibrar a defesa. Recorde-se que na Champions foram evidentes as lacunas defensivas do Bayern, que resultaram em golos sofridos diante a Juventus, o Benfica e o Atlético de Madrid. Do meio campo para a frente igualar a qualidade do Bayern é difícil, mas para vencer a Champions falta rigor na hora de defender. Com Hummels esse rigor será uma constante, sendo um reforço incrível para tornar o novo Bayern de Ancelotti na maior potência futebolística do mundo.