FC Porto: Casillas até 2018?

Iker Casillas afastou a hipótese de deixar de vestir a camisola do FC Porto na próxima temporada. O guardião afirmou que a época não foi fácil devido às mudanças que a sua equipa sofreu, principalmente a nivel técnico e, por causa disso os resultados não foram os melhores apontando forças para a final da Taça de Portugal.

«Foi uma época muito difícil para nós por causa das muitas mudanças, e por causa disso pagámos a fatura. Agora temos que nos concentrar na final da Taça de Portugal que será um jogo difícil», afirmou.

Para além do seu futuro no clube portista, foi tema de conversa num evento em madrid o futuro do treinador José Peseiro.

«Estou muito feliz no Porto, estou perto de Madrid que também é um desejo meu. Quero continuar lá até 2018. Se o míster irá continuar ou não já é uma decisão do clube. Ele está a fazer o seu papel e nós respeitmo-lo bastante.Estamos contentes com ele e esperamos que para o ano as coisas possam correr o melhor possível para todos nós», referiu.

O espanhol falou ainda na seleção e na possibilidade de poder ir ao Europeu de França.

«Estou a aguardar, com a esperança de voltar a ganhar com a seleção. A minha ambição é estar entre a lista dos 23.»