Especial Final da Temporada: Sporting - Os melhores golos

Ainda o campeonato não terminou e este Sporting de Jorge Jesus já é o melhor goleador dos últimos 42 anos. Os leões contam com 75 golos marcados e têm em Islam Slimani o seu melhor artilheiro, mas e se lhe dissermos que os golos eleitos como os três melhores da temporada não são do argelino? Fica no mínimo curioso...

Hoje vamos descobrir quais desses 75 tentos foram eleitos como os três melhores desta temporada pela equipa do Vavel Portugal.

3º Lugar - Bryan Ruiz

Na passada jornada o Sporting recebeu e goleou o Setúbal por 5-0. Os bis de Gelson Martins e de Bryan Ruiz ajudaram a fazer a festa e ainda sobrou tempo para um golo solitário de Teo Gutierrez. Os 3 pontos estavam mais que garantidos e o Sporting garantia assim que o Campeonato apenas se decida na última jornada.

Ruiz fez 2 dos 5 golos com que o Sporting goleou o Setúbal (Foto: Facebook Oficial Sporting Clube de Portugal)

De todos os 5 golos marcados no passado sábado houve um com particular destaque. Aos 71 minutos, o Sporting já vencia por 3-0, um livre estudado pela esquerda faz com que Adrien Silva tocasse para Bruno César que faz o cruzamento para a área, perfeito para o pé de Ruiz que de primeira remata para o golo sem chances para Ricardo. Recorde agora o 1º golo de Ruiz no passado sábado.

2º Lugar - Adrien Silva

A recém despromovida Académica estava a ganhar 1-0 em Alvalade, um golo de sorte dirão alguns, um golo de qualidade dirão outros. Todos errados. A verdadeira qualidade chegou aos 30 minutos e pelo pé de Adrien Silva.

Sozinho, o capitão leonino entrou na área dos estudantes, passou por 4 adversários e rematou cruzado, sem qualquer tipo de hípotese de defesa para o guarda-redes.

O capitão leonino alcançou o empate com um golaço - Foto: Facebook Oficial do Sporting CP

A qualidade e a importância de Adrien Silva para o jogo de Jorge Jesus tem sido mais do que evidente, mas pelos vistos, não é só nos penalties que o internacional não perdoa. Reveja o golo aqui .

1º Lugar- João Mário

A nova jóia da coroa da Academia Leonina já não precisa de provar nada a ninguém e a na visita a Setúbal isso ficou mais do que evidente.

Nesta altura, e à semelhança do golo de Ruiz, o Sporting também ganhava por 3-0, mas aos 58' sem que nada o fizesse prever João Mário puxou o pé atrás de fora da área e rematou tão forte que Lukas Raeder não teve qualquer reacção. Recorde agora o golaço do médio leonino.

O médio leonino tem o melhor golo da temporada até agora - Foto: Facebook Oficial do Sporting CP

Até à data estes são os 3 melhores golos da equipa do Sporting esta temporada, mas quem sabe se se reservam mais surpresas para o jogo deste domingo em Braga ?